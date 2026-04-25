W najbliższą środę 29 kwietnia w Sosnowcu odbędzie się pogrzeb tragicznie zmarłego posła Lewicy Łukasza Litewki. Uroczystość będzie miała charakter państwowy. 36-letni parlamentarzysta, znany z działalności charytatywnej i społecznej, zginął w czwartek po południu w wypadku drogowym podczas jazdy na rowerze. Uroczystości żałobne rozpoczną się o godzinie 13:30 w kościele św. Joachima.

  • Pogrzeb Łukasza Litewki odbędzie się 29 kwietnia w Sosnowcu i będzie miał charakter państwowy.
  • Poseł Lewicy zginął tragicznie w wypadku drogowym podczas jazdy na rowerze.
  • Uroczystości żałobne rozpoczną się o godz. 13:30 w kościele św. Joachima.
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek, około godziny 13, na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Według wstępnych ustaleń policji 57-letni mieszkaniec Sosnowca, kierujący samochodem marki Mitsubishi Colt, najprawdopodobniej zasnął lub zasłabł za kierownicą. Pojazd zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z jadącym z naprzeciwka na rowerze Łukaszem Litewką. Pomimo natychmiastowej reanimacji życia posła nie udało się uratować.

Państwowy charakter uroczystości pogrzebowych

Jak poinformował prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, powołując się na komunikat Kancelarii Sejmu, pogrzeb Łukasza Litewki będzie miał charakter państwowy. Uroczystości żałobne rozpoczną się w środę 29 kwietnia o godzinie 13:30 w kościele parafialnym pw. św. Joachima przy ul. Popiełuszki 46 w Sosnowcu.

Po nabożeństwie żałobnym zmarły zostanie odprowadzony na cmentarz przy ul. Zuzanny. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji uroczystości będą przekazywane przez władze miasta w kolejnych komunikatach.

Postępowanie wobec sprawcy wypadku

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu na trzy miesiące wobec 57-letniego kierowcy podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku. Areszt ma charakter warunkowy - w przypadku wpłaty 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, podejrzany będzie mógł opuścić areszt, zostanie objęty dozorem policyjnym oraz zakazem opuszczania kraju.

Prokuratura rozważa zaskarżenie tej decyzji sądu.

Łukasz Litewka - poseł, społecznik, człowiek o wielkim sercu

Łukasz Litewka był postacią szeroko rozpoznawalną nie tylko w Sosnowcu, ale i w całym regionie. 36-letni poseł Lewicy zasłynął z licznych akcji charytatywnych oraz działalności społecznej. Jego fundacja #TeamLitewka aktywnie wspierała leczenie dzieci, ratowanie zwierząt, a także reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, organizując zbiórki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc dla ofiar wypadków.

W kampanii wyborczej w 2023 roku Litewka zwrócił uwagę opinii publicznej nietypową inicjatywą - na swoich plakatach wyborczych umieścił wizerunki psów czekających na adopcję z miejscowego schroniska, wraz z ich imionami i numerem kontaktowym. Po zakończeniu kampanii, banery wykorzystano jako materiał docieplający boksy schroniskowe.

