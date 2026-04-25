W najbliższą środę 29 kwietnia w Sosnowcu odbędzie się pogrzeb tragicznie zmarłego posła Lewicy Łukasza Litewki. Uroczystość będzie miała charakter państwowy. 36-letni parlamentarzysta, znany z działalności charytatywnej i społecznej, zginął w czwartek po południu w wypadku drogowym podczas jazdy na rowerze. Uroczystości żałobne rozpoczną się o godzinie 13:30 w kościele św. Joachima.
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek, około godziny 13, na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Według wstępnych ustaleń policji 57-letni mieszkaniec Sosnowca, kierujący samochodem marki Mitsubishi Colt, najprawdopodobniej zasnął lub zasłabł za kierownicą. Pojazd zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z jadącym z naprzeciwka na rowerze Łukaszem Litewką. Pomimo natychmiastowej reanimacji życia posła nie udało się uratować.
Jak poinformował prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, powołując się na komunikat Kancelarii Sejmu, pogrzeb Łukasza Litewki będzie miał charakter państwowy. Uroczystości żałobne rozpoczną się w środę 29 kwietnia o godzinie 13:30 w kościele parafialnym pw. św. Joachima przy ul. Popiełuszki 46 w Sosnowcu.