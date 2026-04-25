Po nabożeństwie żałobnym zmarły zostanie odprowadzony na cmentarz przy ul. Zuzanny. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji uroczystości będą przekazywane przez władze miasta w kolejnych komunikatach.

Postępowanie wobec sprawcy wypadku

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu na trzy miesiące wobec 57-letniego kierowcy podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku . Areszt ma charakter warunkowy - w przypadku wpłaty 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, podejrzany będzie mógł opuścić areszt, zostanie objęty dozorem policyjnym oraz zakazem opuszczania kraju.

Prokuratura rozważa zaskarżenie tej decyzji sądu.

Łukasz Litewka - poseł, społecznik, człowiek o wielkim sercu

Łukasz Litewka był postacią szeroko rozpoznawalną nie tylko w Sosnowcu, ale i w całym regionie. 36-letni poseł Lewicy zasłynął z licznych akcji charytatywnych oraz działalności społecznej. Jego fundacja #TeamLitewka aktywnie wspierała leczenie dzieci, ratowanie zwierząt, a także reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, organizując zbiórki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc dla ofiar wypadków.

W kampanii wyborczej w 2023 roku Litewka zwrócił uwagę opinii publicznej nietypową inicjatywą - na swoich plakatach wyborczych umieścił wizerunki psów czekających na adopcję z miejscowego schroniska, wraz z ich imionami i numerem kontaktowym. Po zakończeniu kampanii, banery wykorzystano jako materiał docieplający boksy schroniskowe.