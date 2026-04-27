Nawet 360 mln euro w fałszywych banknotach mogli wyprodukować członkowie grupy przestępczej, których zatrzymali funkcjonariusze ABW. W ubiegłym tygodniu mundurowi weszli do specjalnie przygotowanej drukarni na Mazowszu. Podejrzani byli przygotowani do fałszerstw zarówno pod kątem niezbędnego sprzętu, jak i fachowej wiedzy.

ABW, działając na polecenie krakowskiego wydziału Prokuratury Krajowej, weszło we wtorek do drukarni fałszywych pieniędzy na Mazowszu.

Ujawniono między innymi 3 tony specjalistycznego papieru, folię holograficzną, paski magnetyczne oraz znaki wodne, które pozwoliłyby na wytworzenie falsyfikatów o wartości 360 mln EURO - poinformował na platformie X Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Część falsyfikatów miała zostać wprowadzona do obiegu na terenie Ukrainy - dodał rzecznik. Zatrzymano czterech członków grupy, w czym pomogli strażnicy graniczni i wojskowi żandarmi.

W fabryce fałszywek znaleziono również gotowe próbki banknotów, za pomocą których sprawcy testowali jakość wyprodukowanych "pieniędzy" pod kątem weryfikacji zabezpieczeń stosowanych we wpłatomatach.

Co więcej, fałszerze podnosili swoje kwalifikacje, uczestnicząc w prowadzonych przez profesjonalne podmioty specjalistycznych szkoleniach. Uczyli się o zabezpieczeniach stosowanych przy produkcji oryginalnych pieniędzy - informuje ABW.

W trakcie przeszukań zabezpieczono także gotówkę, monety kolekcjonerskie oraz broń i amunicję. Zatrzymanym Polakom w wieku od 44 do 71 lat postawiono zarzuty udziału w grupie przestępczej i fałszowania pieniędzy. Dwóch trafiło do aresztu na trzy miesiące, wobec pozostałych zastosowano środki wolnościowe, a wszystkim grozi kara do 25 lat więzienia.