Lotnisko Katowice rozpoczęło budowę nowego parkingu z 757 miejscami – przekazał we wtorek Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport. Uzupełnią one ok. 5 tys. dotychczasowych miejsc parkingowych zarządzanych przez port lotniczy.

Zdjęcie ilustracyjne Jak wynika z informacji Piotra Adamczyka, nowa infrastruktura parkingowa będzie mieściła się przy nieotwartym jeszcze rondzie, które powstało w ramach budowy bezkolizyjnego skrzyżowania prowadzącej do lotniska drogi wojewódzkiej 913 z odbudowywaną linią kolejową nr 182. Na powierzchni 2,6 ha powstać ma 757 miejsc postojowych. Parking będzie oświetlony, monitorowany i wyposażony w system parkingowy, zintegrowany z panelem sprzedażowym na stronie internetowej portu. Zarządzający lotniskiem zapewni bezpłatny transfer pomiędzy nowym parkingiem a terminalami busami z napędem elektrycznym. Nowa infrastruktura spełniać będzie najwyższe standardy związane z ochroną środowiska. Zamontowane urządzenia umożliwią retencjonowanie, a jeśli zajdzie taka potrzeba, oczyszczanie wód opadowych i roztopowych - wskazał Adamczyk. Zamawiającym wartą ok. 15 mln zł brutto inwestycję jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, które zarządza katowickim lotniskiem. Głównym wykonawcą jest firma Drogopol. Przewidywany termin oddania parkingu do użytku to czerwiec 2024 r. Piotr Adamczyk przypomniał, że obecnie Katowice Airport oferuje ok. 5 tys. miejsc parkingowych, w tym ponad 2 tys. na parkingu P1 przed terminalami pasażerskimi. Pozostałe miejsca znajdują się na położonym nieco na uboczu parkingu P2, z którego częściej korzystają podróżujący czarterami. GTL zapowiada przeprowadzenie w najbliższych latach inwestycji, których celem będzie podniesienie standardu infrastruktury okołolotniskowej. Między innymi stopniowo likwidowany będzie parking P2, który zostanie zastąpiony nową infrastrukturą parkingową, w tym parkingiem wielopoziomowym - zasygnalizował Adamczyk. Cytowany przez niego prezes Towarzystwa Artur Tomasik zadeklarował, że lotnisku zależy na podnoszeniu standardów, stąd decyzja o budowie nowego parkingu. Nowa infrastruktura pozwoli nam również zwiększyć przychody z usług pozalotniskowych, a jest to jeden z naszych celów na najbliższe lata - wyjaśnił prezes. W tym roku zaprezentujemy kompleksowy plan rozbudowy parkingów oraz przebudowy układu drogowego wraz z koncepcją nowego głównego terminalu pasażerskiego - zapowiedział Tomasik. Pyrzowickie lotnisko należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. Prognoza na 2023 r. zakłada obsłużenie ponad 5 mln podróżnych, co będzie najlepszym wynikiem w historii Katowice Airport. Port lotniczy im. Wojciecha Korfantego jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i jednym z największych lotnisk cargo w Polsce. Zobacz również: Żmija ukąsiła ratowniczkę GOPR w Beskidach

Ruda Śląska ma swój hejnał

Sosnowiec zyskał ogród botaniczny

Wyprzedził policjantów pędząc 181 km/h