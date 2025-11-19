Przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu ruszył proces księdza Ryszarda G., oskarżonego o trzy przestępstwa na szkodę trzech dziewczynek, w tym dwa o charakterze seksualnym. Sąd zdecydował, że sprawa będzie się toczyć z wyłączeniem jawności.

Ksiądz z diecezji sosnowieckiej stanął przed sądem / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

54-letni duchowny został zatrzymany w kwietniu 2024 roku po zawiadomieniu złożonym przez delegata biskupa sosnowieckiego ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Początkowo zarzucono mu dwa przestępstwa z użyciem przemocy, w tym jedno o charakterze seksualnym oraz usiłowanie zmuszenia do określonego zachowania.

Na dalszym etapie śledztwa usłyszał trzeci zarzut - przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec kolejnej małoletniej.

To kolejny duchowny z diecezji sosnowieckiej, któremu prokuratura zarzuca popełnienie tego typu czynów. Na rozprawę oskarżony został doprowadzony z aresztu. Może mu grozić nawet kara dożywocia.

Spodziewana w przypadku tego typu zarzutów decyzja o wyłączeniu jawności zapadła na posiedzeniu wstępnym, które odbyło się kilkanaście minut przed formalnym rozpoczęciem procesu. Poinformowała o niej dziennikarzy przewodnicząca składu orzekającego sędzia Ewelina Pałgan-Witek.

Zarzuty wobec księdza Ryszarda G.

54-letni Ryszard G. został zatrzymany w kwietniu br. po zawiadomieniu złożonym przez delegata biskupa sosnowieckiego do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Początkowo kapłanowi zarzucono dwa przestępstwa z użyciem przemocy, z których pierwsze zakwalifikowano jako czyn o charakterze seksualnym, drugie zaś jako usiłowanie zmuszenia pokrzywdzonej do określonego zachowania. Na dalszym etapie śledztwa duchowny usłyszał kolejny zarzut, na szkodę kolejnej małoletniej. W tym przypadku chodzi o przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Wszystkie zarzuty dotyczą zdarzeń z czerwca 2024 r. Jak podaje prokuratura, dwie pokrzywdzone w chwili popełnienia przestępstw na ich szkodę miały poniżej 15 lat. Według informacji, które pojawiły się w mediach, do zarzucanych duchownemu przestępstw doszło we Włoszech, podczas organizowanego przez niego wyjazdu.

Prok. Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu tuż przed środową rozprawą w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że podczas śledztwa ks. G. nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów, składał wyjaśnienia. Z uwagi na charakter zarzutów i dobro pokrzywdzonych prokuratura nie ujawnia szczegółów tej sprawy.

Akt oskarżenia trafił do sądu we wrześniu br. Jak informowali śledczy, badając wątek Ryszarda G., prokuratorzy oraz współpracujący z nimi policjanci z komendy wojewódzkiej w Katowicach zgromadzili obszerny materiał dowodowy. Złożyły się na niego m.in. zeznania świadków, informacje z placówek oświatowych, akta personalne oskarżonego, dokumenty oraz dane cyfrowe zabezpieczone w trakcie przeszukań, zrealizowanych w sosnowieckiej kurii diecezjalnej oraz miejscu zamieszkania oskarżonego, a także opinie biegłych różnych specjalności.

Najsurowszy z czynów zarzucanych Ryszardowi G. czynów zagrożony jest karą od 5 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Od chwili zatrzymania duchowny jest aresztowany. Na poczet grożących mu kar oraz celem zadośćuczynienia pokrzywdzonym za doznaną krzywdę prokurator zabezpieczył mienie oskarżonego o łącznej wartości 75 tys. zł.

Duchowny zawieszony

Jak po zatrzymaniu księdza G. informowała sosnowiecka kuria, duchowny na mocy decyzji biskupa sosnowieckiego został zawieszony w pełnieniu urzędu proboszcza, otrzymał zakaz publicznej posługi duszpasterskiej oraz nakaz przebywania we wskazanym miejscu. W myśl obowiązujących procedur strona kościelna przeprowadziła już własne dochodzenie w tej sprawie. Zostało ono już zakończone, a jego akta przekazano do Stolicy Apostolskiej, która podejmie ostateczną decyzję dotyczącą zatrzymanego we wtorek księdza - informowali przedstawiciele diecezji.

Ks. G. był czwartą osobą, która usłyszała zarzuty w toczącym się w Sosnowcu dużym śledztwie dotyczącym pedofilii w diecezji sosnowieckiej, później jego sprawa została wyłączona do odrębnego postępowania. Na polecenie tamtejszej prokuratury okręgowej na początku października 2024 r. zatrzymano trzech mężczyzn - dwóch czynnych duchownych z diecezji sosnowieckiej i byłego księdza z tej diecezji. Zarzuty stawiane b. duchownemu dotyczyły okresu, kiedy jeszcze był kapłanem i nie były związane z pedofilią - chodziło o oszustwa.

Dwaj czynni księża usłyszeli wówczas łącznie kilkanaście zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych na szkodę dzieci. Jeden z nich, Jacek K., został aresztowany. Początkowo prokuratura zarzucała mu dwa przestępstwa, później uzupełniła zarzuty o kolejne dwa czyny dotyczące przestępstw seksualnych na szkodę dzieci. Drugi z księży, Dariusz L., został już oskarżony o popełnienie dziewięciu przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci, jego proces się toczy. Trzeci ksiądz został już skazany za oszustwa. Obecnie w tym śledztwie status podejrzanego ma jedna osoba - Jacek K.

Toczące się w Prokuraturze Okręgowej w Sosnowcu śledztwo zostało wszczęte w marcu 2023 r. na podstawie informacji pozyskanych w toku innego postępowania. Chodzi o zabójstwo 26-letniego diakona przy domu katolickim przy ul. Kościelnej w Sosnowcu. Z ustaleń prokuratury wynika, że życia pozbawił go 40-letni ksiądz, oddając do niego sześć strzałów z rewolweru i zadając wiele ciosów nożem. Potem popełnił samobójstwo. Obaj duchowni pełnili posługę w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone z uwagi na śmierć sprawcy.

W październiku 2024 r. została powołana i po raz pierwszy spotkała się w pełnym składzie Komisja "Wyjaśnienie i Naprawa" spraw wrażliwych diecezji sosnowieckiej. Jej zadaniem jest zbadanie zdarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie na terenie diecezji. To trzeci zespół powołany przez biskupa Ważnego. Wcześniej swoją pracę rozpoczęła już Komisja ds. rozeznania i rozwoju diecezji sosnowieckiej oraz Zespół ds. formacji duchowieństwa.