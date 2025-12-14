Ponad 120 lotów, w tym 10 połączeń z Polską, zostało odwołanych w sobotę na Maderze – portugalskiej wyspie na Oceanie Atlantyckim. Powodem zamieszania jest orkan Emilia. Jak poinformowała spółka ANA, zarządzająca portugalskimi lotniskami, odwołane rejsy dotyczyły połączeń między Maderą a Warszawą i Katowicami, w tym także lotów czarterowych.

Orkan Emilia na Maderze sparaliżował loty (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Orkan Emilia sparaliżował ruch lotniczy na Maderze, powodując odwołanie ponad 120 lotów, w tym 10 połączeń z Polską.

Służby interweniowały ponad 320 razy, głównie usuwając powalone przez silny wiatr drzewa z dróg.

Władze lotniska w Funchal liczą na przywrócenie normalnego funkcjonowania w niedzielę.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Przedstawiciele ANA apelują do pasażerów o sprawdzanie statusu swoich lotów bezpośrednio u przewoźników. Władze lotniska w Funchal, stolicy Madery, liczą na przywrócenie normalnego ruchu lotniczego w niedzielę.

Orkan Emilia spowodował poważne utrudnienia na wyspie. Do sobotniego wieczora służby obrony cywilnej interweniowały ponad 320 razy, usuwając skutki żywiołu. Blisko 200 zgłoszeń dotyczyło powalonych przez wiatr drzew, które blokowały drogi.

Prędkość wiatru przekraczała miejscami 118 km/h.