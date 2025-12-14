Zbliżające się Boże Narodzenie to czas, na który czeka wielu Polaków. W tym roku świąteczny klimat można poczuć jeszcze mocniej dzięki wyjątkowej akcji RMF FM, która od kilku dni przemierza Polskę. Świąteczny konwój, wyposażony w pachnące choinki, mnóstwo prezentów i mobilny dom świętego Mikołaja, odwiedza kolejne miasta, by wprowadzić mieszkańców w bożonarodzeniowy nastrój. Dziś ostatni przystanek - w Krakowie od godz. 16 do 19 na Placu Szczepańskim.

Grudzień to czas, kiedy w wielu polskich miastach można poczuć prawdziwą magię świąt. Wszystko za sprawą wyjątkowej akcji "Jadą Święta RMF" , która wyruszyła w trasę po Polsce. Na uczestników czekają pachnące choinki, mnóstwo prezentów, konkursy oraz niezapomniana, świąteczna atmosfera. Mobilny dom świętego Mikołaja odwiedza kolejne miasta, a mieszkańcy mają szansę nie tylko zdobyć świąteczne drzewko, ale także wziąć udział w licznych atrakcjach i zabawach.

Gdzie już pojawił się świąteczny konwój?

Nasza świąteczna akcja rozpoczęła się 7 grudnia. Pierwszym przystankiem na trasie było Bielsko-Biała, gdzie na mieszkańców czekały nie tylko choinki, ale także upominki za wykonanie prostych zadań. Kolejnym miastem był Zator w Małopolsce, gdzie mobilny dom świętego Mikołaja przyciągnął tłumy chętnych do wspólnej zabawy i zdobycia prezentów. Na miejscu nie zabrakło konkursów oraz okazji do rozmów z reporterami.

Trzeci przystanek to Piotrków Trybunalski. Tam, na Starym Rynku, mieszkańcy mogli nie tylko odebrać pachnące choinki i prezenty, ale również uczestniczyć w świątecznych zabawach i konkursach. Mobilne studio oraz dom świętego Mikołaja przez kilka godzin wprowadzały wszystkich w bożonarodzeniowy nastrój.

Włocławek był kolejnym miastem na trasie konwoju. 9 grudnia na Placu Wolności rozdano choinki i prezenty, a uczestnicy akcji zaskakiwali pomysłowością - śpiewali autorskie, świąteczne piosenki, wykonywali zadania sportowe, a nawet tańczyli Macarenę. Wszędzie tam, gdzie pojawia się świąteczny konwój, nie brakuje radości, uśmiechu i wspólnego świętowania.

Mikołaj w Gdyni

Nie mogło nas zabraknąć w Gdyni. 10 grudnia mobilny dom świętego Mikołaja pojawił się na Skwerze Kościuszki. Od godziny 16:00 mieszkańcy Trójmiasta i okolic mogli odebrać setki choinek, wziąć udział w konkursach i zdobyć atrakcyjne nagrody.

Dostaliśmy bojowe zadanie od szefowej, żeby wyskoczyć na Waszą akcję. Jesteśmy najmłodsi, więc ruszyliśmy i wystąpiliśmy - mówiła pracowniczka jednej z trójmiejskich firm.

Byli z nami nawet turyści z Lublina. Zapytaliśmy ich, jak przewiozą swoją choinkę do domu. Wejdzie do auta. Razem z nami pojedzie do samego Lublina - podkreślali.

11 grudnia od 12-13 w Warszawie przemierzaliśmy ulice stolicy i rozdawaliśmy pierniki oraz płyty wspólnie z KAYAH!

Jadą Święta RMF w Kielcach!

Kolejna odsłona akcji odbyła się na placu Artystów w Kielcach. W mobilnym domu świętego Mikołaja przygotowano liczne atrakcje, w tym zabawy z radiowym mikrofonem, rozdawanie choinek i prezentów oraz specjalne wyzwania dla uczestników. Jednym z nich był konkurs na najdłuższe wypowiedzenie lub wyśpiewanie słowa "Święta". Rekord? 15 sekund!

Przywieźliśmy święta do Przemyśla!

12 grudnia punktualnie o 16, Plac Niepodległości w Przemyślu stał się miejscem wyjątkowych, świątecznych atrakcji. Mieszkańcy miasta mogą wziąć udział w licznych zabawach i konkursach, a także podziwiać imponującą piramidę prezentów świątecznych od RMF!

Na uczestników wydarzenia czekały również dziesiątki pachnących choinek, które wprowadzają w bożonarodzeniowy nastrój. Co trzeba było zrobić, aby je dostać? Czasami wystarczy piosenka, czasami wierszyk, ale może się przydać także trochę umiejętności fizycznych. A może znajdzie się ktoś, kto zechce nam zaimponować wyjątkowym świątecznym strojem? - relacjonował reporter RMF Paweł Konieczny.

Pojawiliśmy się u stóp Jaworzyny Krynickiej

Kolejna odsłona naszej akcji ruszyła 13 grudnia w samo południe u stóp Jaworzyny Krynickiej w Krynicy. Na miejscu można było sprawdzić, w jakich warunkach w tym gorącym okresie roku pracuje Mikołaj. Dotarł tam bowiem mobilny dom świętego. Był też elfy, które starannie pakowały wyjątkowe prezenty dla naszych słuchaczy.

Jak wziąć udział w zabawie?

Aby zdobyć choinkę lub prezent, wystarczy pojawić się na jednym z przystanków świątecznego konwoju i wziąć udział w przygotowanych zabawach. Zadbaliśmy o to, by każdy mógł poczuć się wyjątkowo - na miejscu czeka mobilne studio RMF FM, DJ z najlepszymi świątecznymi przebojami oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. To doskonała okazja, by poczuć magię świąt, spotkać się z sąsiadami i wspólnie rozpocząć przygotowania do Bożego Narodzenia.

Świąteczna atmosfera i radość dla każdego

Akcja "Jadą Święta RMF" to nie tylko choinki i prezenty, ale przede wszystkim wyjątkowa atmosfera, która udziela się wszystkim uczestnikom. Mobilny dom świętego Mikołaja, świąteczne dekoracje, muzyka i konkursy sprawiają, że nawet w najbardziej pochmurny dzień można poczuć radość i ciepło zbliżających się świąt. Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich mieszkańców miast, które odwiedza konwój - zarówno dzieci, jak i dorosłych.