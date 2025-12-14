Zbliżające się Boże Narodzenie to czas, na który czeka wielu Polaków. W tym roku świąteczny klimat można poczuć jeszcze mocniej dzięki wyjątkowej akcji RMF FM, która od kilku dni przemierza Polskę. Świąteczny konwój, wyposażony w pachnące choinki, mnóstwo prezentów i mobilny dom świętego Mikołaja, odwiedza kolejne miasta, by wprowadzić mieszkańców w bożonarodzeniowy nastrój. Dziś ostatni przystanek - w Krakowie od godz. 16 do 19 na Placu Szczepańskim.
Grudzień to czas, kiedy w wielu polskich miastach można poczuć prawdziwą magię świąt. Wszystko za sprawą wyjątkowej akcji "Jadą Święta RMF", która wyruszyła w trasę po Polsce. Na uczestników czekają pachnące choinki, mnóstwo prezentów, konkursy oraz niezapomniana, świąteczna atmosfera. Mobilny dom świętego Mikołaja odwiedza kolejne miasta, a mieszkańcy mają szansę nie tylko zdobyć świąteczne drzewko, ale także wziąć udział w licznych atrakcjach i zabawach.
Nasza świąteczna akcja rozpoczęła się 7 grudnia. Pierwszym przystankiem na trasie było Bielsko-Biała, gdzie na mieszkańców czekały nie tylko choinki, ale także upominki za wykonanie prostych zadań. Kolejnym miastem był Zator w Małopolsce, gdzie mobilny dom świętego Mikołaja przyciągnął tłumy chętnych do wspólnej zabawy i zdobycia prezentów. Na miejscu nie zabrakło konkursów oraz okazji do rozmów z reporterami.
Trzeci przystanek to Piotrków Trybunalski. Tam, na Starym Rynku, mieszkańcy mogli nie tylko odebrać pachnące choinki i prezenty, ale również uczestniczyć w świątecznych zabawach i konkursach. Mobilne studio oraz dom świętego Mikołaja przez kilka godzin wprowadzały wszystkich w bożonarodzeniowy nastrój.
Włocławek był kolejnym miastem na trasie konwoju. 9 grudnia na Placu Wolności rozdano choinki i prezenty, a uczestnicy akcji zaskakiwali pomysłowością - śpiewali autorskie, świąteczne piosenki, wykonywali zadania sportowe, a nawet tańczyli Macarenę. Wszędzie tam, gdzie pojawia się świąteczny konwój, nie brakuje radości, uśmiechu i wspólnego świętowania.
Nie mogło nas zabraknąć w Gdyni. 10 grudnia mobilny dom świętego Mikołaja pojawił się na Skwerze Kościuszki. Od godziny 16:00 mieszkańcy Trójmiasta i okolic mogli odebrać setki choinek, wziąć udział w konkursach i zdobyć atrakcyjne nagrody.
Dostaliśmy bojowe zadanie od szefowej, żeby wyskoczyć na Waszą akcję. Jesteśmy najmłodsi, więc ruszyliśmy i wystąpiliśmy - mówiła pracowniczka jednej z trójmiejskich firm.
Byli z nami nawet turyści z Lublina. Zapytaliśmy ich, jak przewiozą swoją choinkę do domu. Wejdzie do auta. Razem z nami pojedzie do samego Lublina - podkreślali.
11 grudnia od 12-13 w Warszawie przemierzaliśmy ulice stolicy i rozdawaliśmy pierniki oraz płyty wspólnie z KAYAH!
Kolejna odsłona akcji odbyła się na placu Artystów w Kielcach. W mobilnym domu świętego Mikołaja przygotowano liczne atrakcje, w tym zabawy z radiowym mikrofonem, rozdawanie choinek i prezentów oraz specjalne wyzwania dla uczestników. Jednym z nich był konkurs na najdłuższe wypowiedzenie lub wyśpiewanie słowa "Święta". Rekord? 15 sekund!
12 grudnia punktualnie o 16, Plac Niepodległości w Przemyślu stał się miejscem wyjątkowych, świątecznych atrakcji. Mieszkańcy miasta mogą wziąć udział w licznych zabawach i konkursach, a także podziwiać imponującą piramidę prezentów świątecznych od RMF!
Na uczestników wydarzenia czekały również dziesiątki pachnących choinek, które wprowadzają w bożonarodzeniowy nastrój. Co trzeba było zrobić, aby je dostać? Czasami wystarczy piosenka, czasami wierszyk, ale może się przydać także trochę umiejętności fizycznych. A może znajdzie się ktoś, kto zechce nam zaimponować wyjątkowym świątecznym strojem? - relacjonował reporter RMF Paweł Konieczny.
Kolejna odsłona naszej akcji ruszyła 13 grudnia w samo południe u stóp Jaworzyny Krynickiej w Krynicy. Na miejscu można było sprawdzić, w jakich warunkach w tym gorącym okresie roku pracuje Mikołaj. Dotarł tam bowiem mobilny dom świętego. Był też elfy, które starannie pakowały wyjątkowe prezenty dla naszych słuchaczy.
Aby zdobyć choinkę lub prezent, wystarczy pojawić się na jednym z przystanków świątecznego konwoju i wziąć udział w przygotowanych zabawach. Zadbaliśmy o to, by każdy mógł poczuć się wyjątkowo - na miejscu czeka mobilne studio RMF FM, DJ z najlepszymi świątecznymi przebojami oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. To doskonała okazja, by poczuć magię świąt, spotkać się z sąsiadami i wspólnie rozpocząć przygotowania do Bożego Narodzenia.
Akcja "Jadą Święta RMF" to nie tylko choinki i prezenty, ale przede wszystkim wyjątkowa atmosfera, która udziela się wszystkim uczestnikom. Mobilny dom świętego Mikołaja, świąteczne dekoracje, muzyka i konkursy sprawiają, że nawet w najbardziej pochmurny dzień można poczuć radość i ciepło zbliżających się świąt. Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich mieszkańców miast, które odwiedza konwój - zarówno dzieci, jak i dorosłych.