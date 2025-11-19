Zarzut usiłowania zabójstwa trzech osób usłyszał 39-letni mężczyzna. W sobotę w nocy w Zawierciu (Śląskie) celowo potrącił na chodniku pieszych. Wcześniej wdał się z nimi w dyskusję, gdy przechodzili przez pasy.

Mężczyzna wjechał w pieszych na chodniku / Policja Zawiercie /

Zawierciańscy kryminalni zatrzymali 39-letniego mężczyznę, który w sobotnią noc celowo potrącił pieszych na chodniku w Zawierciu.

Chwilę wcześniej między kierowcą a pieszymi doszło do utarczki słownej przy przejściu dla pieszych na ulicy Gałczyńskiego.

Zatrzymany usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa trzech osób.

Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotę po godzinie 22 w Zawierciu. Wezwani policjanci dotarli na ulicę Nowowierzbową, gdzie zastali trzy osoby.

Według ustaleń funkcjonariuszy z Zawiercia dwóch mężczyzn i kobieta przechodzili przez przejście dla pieszych na ulicy Gałczyńskiego. Przed pasami zatrzymał się samochód. Kierujący zaczął krzyczeć do pieszych, że wtargnęli na jezdnię. Pomiędzy osobami doszło do wymiany zdań, po czym peugeot odjechał.

Po chwili kierowca zawrócił i rozpędzony wjechał na chodnik, potrącając 30-latkę i jej o rok starszego kolegę. 32-latek zdążył odskoczyć - relacjonowała policja.

Mężczyzna odjechał z miejsca, nie udzielając pokrzywdzonym pomocy. Poszkodowani trafili do szpitala.

Samochód sprawcy odnaleziono przy ulicy Blanowskiej. Pojazd został poddany szczegółowym oględzinom, które potwierdziły, że uczestniczył w zdarzeniu drogowym. Auto zabezpieczono.

Samochód sprawcy odnaleziono przy ulicy Blanowskiej / Policja Zawiercie /

Mieszkaniec Zawiercia został zatrzymany w niedzielę rano i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa trzech osób.

Sąd w Zawierciu we wtorek przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec 39-latka tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 15 lat, a nawet dożywocie.