Nowy, roczny rozkład jazdy pociągów obowiązuje od niedzieli. PKP Intercity zwiększyło liczbę połączeń do 555 dziennie – o 50 więcej niż w poprzednim rozkładzie. 527 kursów realizowanych będzie przez cały rok, a 28 to połączenia sezonowe. Przewoźnik uruchomił także 17 nowych tras międzynarodowych.

Nowy rozkład jazdy PKP. 555 połączeń dziennie (Zdjęcie ilustracyjne) / Wojciech Olkuśnik / East News

PKP Intercity zwiększyło w nowym rozkładzie liczbę połączeń do 555 dziennie, wprowadzając m.in. nowe trasy krajowe i międzynarodowe.

Polregio uruchamia nowe i wydłużone połączenia regionalne, m.in. do Chełma i Rybnika, a także wraca na niektóre trasy po latach przerwy.

Na południowo-wschodnim Podkarpaciu pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami z powodu remontu linii kolejowej i braku komunikacji zastępczej za Krosnem.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Zmiany na trasach krajowych i międzynarodowych

PKP Intercity deklaruje, że stawia na przewidywalność i cykliczność rozkładu. Na popularnych trasach, takich jak Warszawa-Trójmiasto czy Wrocław-Kraków, pociągi będą kursować co godzinę. Co dwie godziny pojadą m.in. składy na trasach Zielona Góra-Przemyśl, Warszawa-Berlin oraz Gdynia-Wrocław.

W nowym rozkładzie pojawiło się 15 nowych pociągów kategorii EIC i EIP, w tym Pendolino z Trójmiasta do Zakopanego oraz sezonowy EIP z Bielska-Białej do Ustki. Rozszerzono ofertę tras ekspresowych, m.in. EIC Viadrina (Wrocław-Warszawa) i sezonowy Lajkonik (Kraków-Hel). Zwiększono liczbę kursów z Krakowa do Gdyni i Warszawy.

Nowe połączenia obejmą także mniejsze miasta. Gorzów Wielkopolski zyska pięć szybkich kursów do Poznania i połączenie z Trójmiastem. Do Chełma wrócą dodatkowe składy, a na Suwalszczyźnie pojawi się pociąg IC Wigry. Czas przejazdu z Suwałk do Warszawy skróci się do 3 godzin i 34 minut.

W rozkładzie znalazło się 57 połączeń międzynarodowych - o 17 więcej niż dotąd. Co dwie godziny z Warszawy odjadą pociągi do Berlina, a co cztery z Krakowa do Wiednia i Pragi. Nowością jest m.in. IC Carpatia, łączący Polskę z Niemcami, Austrią, Czechami, Słowacją i Węgrami, oraz pociąg Przemyśl-Lipsk. Rozszerzono także ofertę kursów do Wilna i miast na Ukrainie - liczba połączeń wzrosła z 10 do 13 par.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nowy rozkład jazdy pociągów od 14 grudnia. Ekspert wyjaśnia, co zmieni się dla pasażerów

Nowości w połączeniach regionalnych

Zmiany dotyczą także Polregio - największego przewoźnika regionalnego. Od 14 grudnia wprowadza on nowe połączenia i wydłuża część tras. W województwie mazowieckim uruchomiona zostanie relacja Warszawa Zachodnia/Gdańska-Chełm. Po kilkunastu latach przerwy pociągi wrócą do Ciechocinka, a w województwie dolnośląskim ruszy m.in. relacja Wrocław-Rybnik. Nowe lub wydłużone trasy obejmą także Bydgoszcz, Hrubieszów, Terespol, Częstochowę, Trzebinię, Siemiatycze i Kuźnicę Białostocką.

Utrudnienia na Podkarpaciu

Urząd Transportu Kolejowego ostrzega, że od 14 grudnia pasażerowie podróżujący na południowo-wschodnie Podkarpacie muszą liczyć się z utrudnieniami. Rozpoczyna się remont linii kolejowej - za stacją Krosno nie będą kursować pociągi regionalne, a komunikacja zastępcza nie zostanie wprowadzona. Jedynymi połączeniami będą pociągi IC z Krakowa w kierunku Zagórza.

Plany i statystyki przewoźników

W okresie obowiązywania nowego rozkładu jazdy PKP Polskie Linie Kolejowe przewidują jeszcze cztery korekty, związane głównie z pracami remontowymi. Najbliższa zmiana zaplanowana jest na 8 marca 2026 r.

W 2023 roku PKP Intercity przewiozło 78,5 mln pasażerów, a w tym roku planuje osiągnąć 84 mln. Do 2030 r. spółka chce zwiększyć tę liczbę do 110 mln. Polregio, którego pociągi wyjeżdżają na tory ponad 2 tys. razy dziennie, przewiozło w 2024 r. blisko 101 mln osób.