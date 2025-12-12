Amerykańska delegacja z wysłannikiem prezydenta Donalda Trumpa na czele prowadzi w Mińsku rozmowy z władzami Białorusi na temat uwolnienia kolejnych więźniów politycznych - poinformował w piątek Paweł Łatuszka z białoruskiej opozycji. Według opozycyjnych źródeł, negocjacje z reżimem Alaksandra Łukaszenki rozpoczęły się już dzień wcześniej.
Paweł Łatuszka, wiceprzewodniczący białoruskiego opozycyjnego Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego, poinformował w piątek, że w Mińsku przebywa amerykańska delegacja na czele z Johnem Coale'em, specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa.
Amerykanie mają prowadzić rozmowy z władzami Białorusi w sprawie uwolnienia kolejnych więźniów politycznych. "Oczekujemy na potwierdzenie (tych doniesień) i informacje na temat uwolnienia zakładników reżimu" - napisał białoruski opozycjonista na platformie X.