Bytomscy policjanci opublikowali odtworzony wizerunek i szczegóły dotyczące zwłok mężczyzny znalezionych w 2019 r. w jednym z pustostanów na terenie miasta. Funkcjonariusze zaapelowali do mieszkańców o pomoc w identyfikacji denata.

Odtworzony wizerunek zmarłego / Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Więcej informacji z Twojego regionu znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco z newsami lokalnymi!

1 grudnia 2019 roku w pustostanie przy ul. Celnej 15 w Bytomiu znaleziono zwłoki mężczyzny w zaawansowanym stanie rozkładu. Pomimo upływu czasu, tożsamość zmarłego wciąż pozostaje nieznana. Sprawą zajmuje się Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu.

Według ustaleń śledczych zmarły był mężczyzną w wieku od 49 do około 55 lat, o wzroście 178 cm i wadze 71 kg. Wyróżniał się złamanym, mocno pochylonym w prawą stronę nosem oraz wypukłym czołem w środkowej części.

Odtworzony wizerunek zmarłego / Komenda Miejska Policji w Bytomiu

W dniu odnalezienia denat miał na sobie czarną, dwustronną kurtkę z kapturem w małe, białe kwadraty, z napisem "HOOLIGANS" na plecach oraz granatową bluzę polarową zapinaną na plastikowy zamek błyskawiczny.

Gdzie widywano mężczyznę?

Zmarły był widywany w okolicach pustostanów przy ul. Celnej, na dworcu kolejowym oraz przy przystanku tramwajowym przy ul. Strzelców Bytomskich w pobliżu Centrum Handlowego M1. Często siedział na ławkach, gdzie czytał książki lub czasopisma.

Odtworzony wizerunek zmarłego / Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Apel policji

Bytomska policja zaapelowała do wszystkich osób, które rozpoznają mężczyznę lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu pod numerem telefonu 478 533 280 lub z najbliższą jednostką policji.