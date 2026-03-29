Nie Warszawa, nie Kraków, a Częstochowa może pochwalić się najdłuższą ulicą w Polsce. Aleja Wojska Polskiego, licząca ponad 15 kilometrów, bije na głowę arterie największych polskich miast. Wybudowana w latach 70. XX wieku jako część tzw. gierkówki, przez lata przeszła gruntowną modernizację, poprawiając komfort i bezpieczeństwo kierowców.

Jakie inne ulice znalazły się na podium? Jak Polska wypada na tle świata?

Gdyby ktoś nas zapytał, gdzie znajduje się najdłuższa ulica w Polsce, pewnie byśmy powiedzieli, że w którymś z największych polskich miast - Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu. I srogo byśmy się pomylili, bo o ile we wspomnianych metropoliach nie brakuje długich arterii, palmę pierwszeństwa dzierży Częstochowa.

Mowa rzecz jasna o Alei Wojska Polskiego, ulicy wybudowanej w latach 1973-1976 jako fragment tzw. gierkówki, czyli drogi szybkiego ruchu łączącej Warszawę z Katowicami ("gierkówka" to potoczna nazwa). Uroczyste otwarcie i nadanie nazwy odbyło się 12 października 1976 roku.

W kolejnych latach aleja była sukcesywnie modernizowana - m.in. w 2011 roku oddano do użytku węzeł z ulicą Makuszyńskiego, a w latach 2013-2014 przebudowano skrzyżowanie z aleją Jana Pawła II. W 2021 roku rozpoczęła się gruntowna przebudowa 5,5-kilometrowego odcinka, obejmująca budowę nowych węzłów i estakad. Większość prac zakończono w lutym 2024 roku.

Ponad 15-kilometrowa ulica

Aleja Wojska Polskiego rozpoczyna się od węzła z ulicą Warszawską i jest częścią drogi krajowej nr 91. Na odcinku między aleją Jana Pawła II a ulicą Bugajską stanowi również fragment drogi krajowej nr 46. Cała aleja jest dwujezdniowa i przez lata pełniła funkcję głównej trasy tranzytowej przez Częstochowę. W przeszłości była częścią drogi państwowej nr 16 oraz międzynarodowej E16, a do 2021 roku - drogi krajowej nr 1.

Aleja Wojska Polskiego ma 15,5 km długości. Północna część alei przebiega przez tereny niezabudowane, środkowy odcinek to głównie obiekty handlowo-usługowe (np. Galeria Jurajska) oraz parki, natomiast południowa część prowadzi przez gęsto zabudowane dzielnice.

Ulica przebiega przez wiele dzielnic Częstochowy, m.in. Wyczerpy-Aniołów, Zawodzie-Dąbie, Ostatni Grosz, Raków, Wrzosowiak i Błeszno. Na niektórych odcinkach stanowi granicę między dzielnicami.

Warszawa na podium

Skoro już wiemy, że najdłuższą ulicą w Polsce jest Aleja Wojska Polskiego w Częstochowie, przyjrzymy się całemu podium. Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje ulica Wał Miedzeszyński w Warszawie, która mierzy 14,5 km i biegnie wzdłuż Wisły od mostu Poniatowskiego do południowej granicy miasta. Trzecia pozycja również należy do stolicy - ulica Puławska ma 12,2 km długości.

Wśród najdłuższych ulic w kraju warto wymienić także:

ul. Kartuską w Gdańsku (11,7 km),

ul. Pomorską w Łodzi (11,3 km),

ul. Toruńską w Bydgoszczy (ponad 11 km).

Jak Polska wypada na tle świata?

Polskie rekordy bledną przy światowych gigantach. Najdłuższą ulicą świata jest Yonge Street w kanadyjskiej prowincji Ontario, mierząca aż 1896 km. Dla porównania, Aleja Wojska Polskiego w Częstochowie jest od niej aż 125 razy krótsza.