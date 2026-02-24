Gruntowna przebudowa ulicy Robotniczej na osiedlu Zalesie w Rzeszowie już wkrótce stanie się faktem. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu – zarówno kierowców, jak i pieszych oraz rowerzystów.

Materiały prasowe

Ulica Robotnicza na osiedlu Zalesie w Rzeszowie przejdzie gruntowną modernizację. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo poruszania się kierowców, pieszych i rowerzystów – poinformował we wtorek Artur Gernand z kancelarii prezydenta Rzeszowa.

Kluczowym elementem inwestycji będzie budowa blisko kilometrowej ścieżki pieszo–rowerowej. Nowa trasa powstanie na odcinku od skrzyżowania z aleją Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Ćwiklińskiej.

"Przebudowane zostaną również skrzyżowania Robotniczej z ulicami Spacerową oraz Zelwerowicza. Projekt obejmuje ponadto modernizację zatok autobusowych i miejsc parkingowych" – przekazał Gernand.





Bezpieczniej nad potokiem Matysówka

W ramach inwestycji przewidziano także prace na odcinku, gdzie przebiega potok Matysówka. Na długości około 150 metrów potok zostanie przykryty, a wykonane przepusty i umocnienia mają zwiększyć bezpieczeństwo infrastruktury.

Dodatkowo powstanie nowe oświetlenie uliczne oraz kanalizacja deszczowa.



Obecnie trwa postępowanie przetargowe na realizację inwestycji.

"Otworzyliśmy już oferty pięciu firm, które zaproponowały ceny od ponad 5,4 mln zł do blisko 7,5 mln zł. Na ten cel zarezerwowaliśmy w budżecie ok. 7,6 mln zł, co oznacza, że wszystkie złożone propozycje mieszczą się w tej kwocie" – podkreślił Gernand.



Zakończenie wszystkich prac planowane jest na przyszły rok. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027.



