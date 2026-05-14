Do posiadania apteczki w samochodzie już tego lata zobowiązany będzie każdy kierowca w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury finalizuje przepisy, które mają dostosować polskie prawo do europejskich standardów i zwiększyć bezpieczeństwo na drogach.

Polscy kierowcy od lat przyzwyczajeni są do obowiązku przewożenia w samochodzie gaśnicy oraz trójkąta ostrzegawczego. Przez ostatnią dekadę apteczka pozostawała jednak poza listą wymaganego wyposażenia pojazdu osobowego. To się zmieni - Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nowelizację rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych pojazdów oraz ich wyposażenia, wprowadzając ponownie obowiązek posiadania apteczki w każdym samochodzie osobowym (kategoria M1).

Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze przed tegorocznymi wakacjami. Resort podkreśla, że zmiana jest odpowiedzią na apel ekspertów oraz konieczność dostosowania polskich regulacji do standardów obowiązujących w innych krajach Unii Europejskiej.

Apteczka w samochodzie - standard w Europie

W wielu państwach Europy Zachodniej, takich jak Niemcy, Francja, Austria czy Czechy, apteczka samochodowa jest obowiązkowym elementem wyposażenia. Co więcej, w tych krajach obowiązują precyzyjne normy dotyczące zawartości apteczki - muszą się w niej znaleźć m.in. środki opatrunkowe, rękawiczki jednorazowe, opaski uciskowe czy maseczki do sztucznego oddychania. W Polsce szczegółowe wytyczne co do zawartości apteczki mają zostać określone w rozporządzeniu, które zostanie podpisane w II kwartale 2026 roku.

Obowiązek posiadania apteczki dotyczy już teraz autobusów, taksówek oraz pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy czy egzaminowania. Za brak apteczki w tych pojazdach grozi mandat od 20 do 500 złotych.

Apteczka w samochodzie - bezpieczeństwo przede wszystkim

Resort infrastruktury wskazuje, że dostęp do podstawowych materiałów medycznych w samochodzie jest niezbędny nie tylko w razie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych, ale również w wielu innych nagłych sytuacjach, które mogą zdarzyć się podczas podróży. To rozwiązanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz poprawę skuteczności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Aktualna lista obowiązkowego wyposażenia samochodu

Na chwilę obecną obowiązkowe wyposażenie samochodu osobowego w Polsce obejmuje dwa elementy:

Gaśnica - musi być umieszczona w miejscu łatwo dostępnym, z aktualnym przeglądem technicznym.

- musi być umieszczona w miejscu łatwo dostępnym, z aktualnym przeglądem technicznym. Trójkąt ostrzegawczy - wymagany do sygnalizowania awarii lub wypadku, szczególnie na autostradach i drogach ekspresowych.

Choć apteczka i kamizelka odblaskowa nie są jeszcze wymagane przepisami, ich posiadanie jest zalecane i często obowiązkowe w innych krajach Unii Europejskiej.