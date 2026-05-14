Strażacy ugasili płonące resztki wiatrakowca i udzielili pomocy poszkodowanym.

W wyniku zdarzenia dwie osoby były poszkodowane, przytomne. Nasze działania polegały na ugaszeniu palących się resztek maszyny oraz udzielenia pomocy osobom poszkodowanym, które zostały przekazane następnie zespołom pogotowia ratunkowego przybyłym na miejsce zdarzenia. Te osoby zostały przewiezione do szpitala - powiedział reporterowi RMF MAXX Przemysławowi Mzykowi Rafał Łyszkowski z grodziskiej straży pożarnej.

Na miejscu wciąż pracują służby, które zabezpieczają teren i prowadzą szczegółowe oględziny miejsca wypadku, aby ustalić, co doprowadziło do upadku i pożaru wiatrakowca.