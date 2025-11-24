Warszawska ulica Nowy Świat zanotowała 7-proc. wzrost czynszów w ujęciu rocznym, co plasuje ją na 35. miejscu najdroższych ulic na świecie. Na czele zestawienia jest New Bond Street w Londynie. Zdaniem analityków, potencjał tej części Warszawy nie został w pełni wykorzystany. Raport "Main Streets Across the World" przygotowała firma doradcza Cushman & Wakefield.

Ulica Nowy Świat w Warszawie. / Shutterstock

Warszawski Nowy Świat to 35. najdroższa ulica handlowa na świecie z czynszem ponad 1,1 tys. euro za m kw.

Wzrost ruchu pieszego i turystycznego w Warszawie sugeruje, że potencjał Nowego Światu nie jest jeszcze w pełni wykorzystany.

Najdroższą ulicą świata pozostaje londyńska New Bond Street.

Stawka czynszu na warszawskim Nowym Świecie wynosi ponad 1,1 tys. euro za metr kwadratowy. "35. pozycja w globalnym rankingu najdroższych ulic handlowych świata potwierdza stabilną, przewidywalną sytuację" - piszą o Nowym Świecie autorzy raportu z firmy Cushman & Wakefield.



Ich zdaniem, to również sygnał, że potencjał tej części Warszawy nie został w pełni wykorzystany. "Skala ruchu pieszego i turystycznego - zgodnie z naszymi danymi, liczba odwiedzających Warszawę w ubiegłym roku przekroczyła poziomy sprzed pandemii - wzmacnia argument za potrzebą dalszego rozwoju i dywersyfikacji funkcji handlowych i usługowych przy Nowym Świecie" - ocenili autorzy raportu Main Streets Across the World.

Cytowana w raporcie Ewa Derlatka-Chilewicz z Cushman & Wakefield oceniła, że Nowy Świat "wymaga spójnej strategii komercjalizacji - z wyraźnie zdefiniowaną wizją, strukturą najemców i dążeniem do przyciągania ciekawych konceptów, w tym marek premium i luksusowych". Jej zdaniem, sprawiłoby to, że atrakcyjność tej części miasta zwiększyłaby się, a wartość nieruchomości i stopa zwrotu z najmu poszłaby w górę.

Najdroższa ulica świata

Jak podali autorzy raportu, najdroższą ulicą świata jest New Bond Street w Londynie. Czynsze wzrosły tam o 22 proc. rok do roku do ponad 2,2 tys. dolarów za stopę kwadratową rocznie.

Zdaniem eksperta w Cushman & Wakefield Duncana Gillarda, wzrost wynika z silnego popytu, ograniczonej podaży i kolejnych inwestycji w tej lokalizacji. "Jedną ze światowych lokalizacji, o które toczy się najbardziej zacięta rywalizacja, jest obecnie odcinek New Bond Street z ekskluzywnymi sklepami jubilerskimi pomiędzy Clifford Street i Burlington Gardens. To sprawia, że wielu najemców decyduje się na umowy długoterminowe z wysokimi stawkami czynszu, aby zapewnić sobie obecność w tym niezwykle pożądanym miejscu" - stwierdził Gillard.

Gdzie czynsze rosną najszybciej?

Z raportu wynika, że w skali całego globu czynsze wzrosły średnio o 4,2 proc, a wzrosty dotyczyły 58 proc. monitorowanych rynków. W Europie wzrost cen w ujęciu rocznym sięgnął 4 proc., przy czym najwyższą dynamikę odnotowano w Budapeszcie i Londynie.

Raport firmy Cushman & Wakefield "Main Streets Across The World", bazujący na danych własnych, przedstawia analizę czynszów bazowych w 141 najbardziej prestiżowych lokalizacjach oraz zestawienie najdroższych ulic handlowych na poszczególnych rynkach.