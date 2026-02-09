W południowej części niemieckiego Coesfeld, doszło do spektakularnego załamania się fragmentu drogi. Około 80 metrów Bruchstraße – nomen omen, bo nazwa ulicy oznacza „pękniętą ulicę” – dosłownie zniknęło pod ziemią, wpadając do sąsiadującej z nią kopalni kwarcu. Na miejscu od razu pojawiły się służby ratunkowe.
- Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Wszystko rozegrało się w mgnieniu oka. Najpierw osunęła się skarpa, potem droga dojazdowa do zakładów wydobywczych Quarzwerk Baums, aż w końcu cała główna arteria prowadząca przez rejon runęła w przepaść. Na szczęście, jak podkreślają świadkowie, nikt nie odniósł obrażeń. To prawdziwy cud, bo jeszcze chwilę wcześniej po tej trasie poruszały się samochody i rowerzyści.