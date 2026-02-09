Jestem szczęśliwa, że nikomu nic się nie stało. Przez siedem lat codziennie tędy jeździłam i nigdy nie pomyślałam, że to miejsce może być niebezpieczne. To była piękna trasa, blisko jeziora, z widokiem na piaszczyste brzegi. Zawsze miałam nadzieję, że kiedyś powstanie tu kąpielisko - mówi Andrea Otten, mieszkanka Coesfeld w rozmowie z niemieckim "Bildem".

Tłumy gapiów, ścisłe zabezpieczenia i śledztwo

Choć teren został natychmiast odgrodzony, a na miejscu pojawiły się patrole ochrony pilnujące, by nikt nie zbliżał się do krawędzi przepaści, ciekawskich nie brakuje. Władze powiatu Coesfeld zapewniają, że bezpieczeństwo jest priorytetem. Trwa szczegółowa kontrola nośności terenu wokół miejsca katastrofy. Wszystkie służby pracują nad ustaleniem przyczyn osunięcia i wdrożeniem niezbędnych zabezpieczeń - informuje rzecznik powiatu.

Według wstępnych ustaleń, do katastrofy mogły przyczynić się prowadzone wcześniej prace przy skarpie. Jednak na ostateczne wnioski trzeba poczekać - sprawą zajmują się już eksperci zewnętrzni i biegli, a także przedstawiciele władz regionalnych.

30 lat wydobycia i nieoczekiwane skutki

Zakład Quarzwerk Baums od trzech dekad wydobywa w tym miejscu piasek kwarcytowy. Złoże odkryto przypadkiem, podczas poszukiwań materiału do budowy autostrady A31. Wydobycie prowadzone jest metodą mokrą, nawet z głębokości 30 metrów. W efekcie powstał ogromny, wypełniony wodą dół, który dziś stał się epicentrum lokalnej katastrofy.

Droga nagle zniknęła / Christoph Reichwein / PAP

Co dokładnie spowodowało osunięcie się skarpy i zawalenie drogi, będzie przedmiotem szczegółowych badań w najbliższych dniach. Sprawę analizują zarówno nasze służby, jak i niezależni eksperci - przekazała rzeczniczka Quarzwerk Baums.

Na razie nie ma mowy o szybkim przywróceniu ruchu na tej trasie. Droga została zamknięta w obu kierunkach - od przejazdu kolejowego L600 aż do końca zakładów wydobywczych. Policja apeluje o korzystanie z wyznaczonych objazdów, a mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle uda się odbudować zniszczony odcinek.