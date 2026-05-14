Zarzut zabójstwa żony usłyszał 69-latek zatrzymany we wtorek w mieszkaniu na warszawskiej Woli. W lokalu znaleziono ciało kobiety, on sam zabarykadował się w łazience. Trwa przesłuchanie podejrzanego.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, teraz najpewniej prokuratura zwróci się do sądu o tymczasowe aresztowanie 69-latka. Na razie nie wiadomo, czy przyznał się do zarzutów i jak się tłumaczył.

Co się wydarzyło?

Podczas zatrzymania kilkadziesiąt godzin temu mężczyzna był pod wpływem alkoholu.

Do mieszkania policję i służby ratunkowe wezwała córka małżeństwa, która znalazła ciało matki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 67-letnia kobieta została uduszona.

Podejrzany o zabójstwo jej mąż z nożem zabarykadował się łazience. Tam się okaleczył.

Policjanci siłowo weszli do pomieszczenia, w którym przebywał i zatrzymali mężczyznę.

Prokuratura ma już wyniki sekcji zwłok kobiety.