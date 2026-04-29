Ponad 150 filmów z Polski, Czech i Słowacji, retrospektywy wybitnych twórców, spotkania z ludźmi kina, debaty oraz koncerty – to tylko część atrakcji, które przygotowali organizatorzy 28. Przeglądu Filmowego Kino na Granicy. Wydarzenie rozpoczęło się w środę w Cieszynie i Czeskim Cieszynie i potrwa do 3 maja.

Maja Komorowska, Andrzej Chyra, Janusz Zaorski, Krzysztof Zanussi podczas wydarzenia z 2025 r. / Jarek Praszkiewicz / PAP

Rozpoczął się 28. Przegląd Filmowy Kino na Granicy. Wydarzenie z roku na rok staje się coraz bardziej różnorodne w sensie dziedzin kultury, które są promowane.

W programie znalazły się zarówno najnowsze produkcje, jak i retrospektywy takich gwiazd jak Iva Janzurova, Eduard Grecner czy Filip Bajon.

To już nie tylko film. Bardzo rozpycha się - w sensie pozytywnym - literatura. To już mógłby być osobny festiwal. Bardzo atrakcyjne w tym roku są też koncerty i wystawy – podkreśliła Jolanta Dygoś, szefowa przeglądu.

Hasło przewodnie: „Między siłą a bezsilnością”

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Między siłą a bezsilnością”. Widzowie zobaczą filmy będące manifestacją tego dylematu.

Z braku pewności biorą się rozterki, te są zaś budulcem do działania. Tak może być, chociaż wcale nie musi. Kino, również polskie kino, bywało często manifestem podobnych dylematów. Chcemy je pokazać w perspektywie zadziornej, jątrzącej, bulwersującej nawet. Dzisiaj bardzo mi takiego kina brakuje – zaznaczył Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy.



Oprócz projekcji filmowych, uczestnicy mogą wziąć udział w debatach, m.in. z udziałem Aleksandra Kwaśniewskiego i Adama Michnika, a także spotkać się z poetą Ryszardem Krynickim.

Dla najmłodszych przygotowano specjalne seanse oraz czytanie bajek przez znanych aktorów.

Przegląd Filmowy Kino na Granicy organizowany jest od 1999 roku. Jak podkreśla Jolanta Dygoś, głównym celem wydarzenia jest integracja i wspólna zabawa.

Nigdy nie ukrywałam, że głównym celem nie było upowszechnianie kultury filmowej. To był drugorzędny cel. Ważna była walka z granicą i pokazanie, że ona może też łączyć. (…) Dla mnie bardzo ważny jest też cel ludyczny, czyli wspólna zabawa - dodała.

Festiwal potrwa do 3 maja, a organizatorami są stowarzyszenia z Polski i Czech. Odbywa się w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.