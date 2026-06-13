Sir David Beckham został uhonorowany gwiazdą w Alei Sław w Hollywood. To pierwszy angielski piłkarz, który zdobył tytuły mistrzowskie w czterech krajach.

David Beckham i jego gwiazda w Hollywood / TED SOQUI / PAP/EPA

Sir David Beckham został uhonorowany gwiazdą w Alei Sław w Hollywood.

Beckham określił wyróżnienie jako "surrealistyczne" i wspominał dzieciństwo w Londynie.

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Ceremonia odbyła się kilka godzin przed meczem USA - Paragwaj , którym reprezentacja Stanów Zjednoczonych rozpoczęła udział w mundialu, wygrywając 4:1.

Prelegentami wydarzenia byli: aktor Tom Cruise i żona piłkarza Victoria Beckham. Cruise powiedział, że życie Beckhama, to "hollywoodzka historia" ciężkiej pracy, determinacji oraz globalnego wpływu na sport i kulturę. Victoria Beckham dodała, że piłka nożna w USA wkracza w "jeden z najbardziej ekscytujących rozdziałów w swojej historii".

Beckham nazwał ten moment "surrealistycznym". Wspominał dorastanie we wschodnim Londynie z marzeniami o grze w piłkę nożną. Wyznał, że nigdy nie wyobrażał sobie uznania w Hollywood.

Mówił też o sceptycyzmie, z jakim spotkał się w 2007 roku po przejściu do klubu Major League Soccer - Los Angeles Galaxy. Powiedział, że jest dumny z rosnącej popularności piłki nożnej w USA. Miał również specjalne przesłanie dla swoich dzieci.

Teraz się wzruszę. Mam nadzieję, że pewnego dnia przyprowadzicie tu moje wnuki i opowiecie im o chłopcu, który marzył o wielkich rzeczach. To moje największe osiągnięcie, które was wszystkich uszczęśliwi - podkreślił.