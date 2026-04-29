Nie ma sposobu, by odzyskać młodość, utracone dzieciństwo, moje pierwsze doznania, pierwszy pocałunek, uroczystość ukończenia szkoły, której nigdy nie miałam okazji przeżyć. Życie, jakie mogła przeżyć ta mała dziewczynka, zostało mi odebrane na zawsze - powiedziała Corena Leone-LaCroix, która miała 14 lat, gdy Chasing Horse ją zgwałcił.



Żerował pan na zaufaniu tych młodych kobiet i ich duchowości. Zmanipulował je pan dla uzyskania własnych korzyści - oceniła Peterson przed odczytaniem wyroku.

Aktor nie przyznaje się do winy

Chasing Horse nie przyznał się do winy. Przed ogłoszeniem wyroku nazwał proces "pomyłką sądową".



Gwiazdor "Tańczącego z wilkami" został aresztowany w 2023 roku. Choć proces w Nevadzie dobiegł końca, na rozpatrzenie czekają kolejne zarzuty o napaści seksualne w Kanadzie - w Kolumbii Brytyjskiej oraz Albercie.



Chasing Horse, urodzony w rezerwacie Rosebud w Dakocie Południowej, zyskał sławę dzięki filmowi Kevina Costnera z 1990 roku. Po sukcesie "Tańczącego z wilkami" podróżował po terytoriach należących do rdzennych Amerykanów i odbywał tam ceremonie uzdrawiające. Wiele osób uczestniczyło w tych seansach ze względu na jego reputację szamana.



Jeśli chodzi o Leone-LaCroix, to miał przekonać ją do tego, że duchy chciały, aby oddała mu swoje dziewictwo, w zamian za uratowanie jej matki, u której zdiagnozowała nowotwór. Potem ją zgwałcił i zagroził śmiercią, jeśli komuś o tym powie.