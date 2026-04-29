Aktor Nathan Chasing Horse został skazany na dożywocie przez sąd w Nevadzie. W "Tańczącym z wilkami" wcielił się w członka plemienia Siuksów o imieniu Dużo Uśmiechów. Później wykorzystał swoją sławę, by dokonywać seksualnych ataków na kobiety i dziewczynki rdzennego pochodzenia. 50-latek nie przyznał się do winy.
- 50-latek został uznany winnym 13 zarzutów, głównie gwałtów na trzech kobietach, przez ławę przysięgłych.
- Ofiary i ich bliscy w swoich wystąpieniach przed sądem podkreślali głęboką traumę i fakt, że wykorzystał swoją pozycję duchowego lidera.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
Sędzia Jessica Peterson skazała Chasing Horse'a na karę dożywotniego więzienia. O zwolnienie warunkowe będzie mógł się ubiegać najwcześniej po odbyciu 37 lat kary - informuje agencja Associated Press.
Wyrok wydany został po tym, jak ława przysięgłych uznała aktora winnym 13 zarzucanych mu czynów, głównie związanych z gwałtami na trzech kobietach.
W poruszającym wystąpieniu ofiar i ich bliskich przed odczytaniem wyroku zgodnie powiedzieli oni sędzi, ze wciąż borykają się z traumą spowodowaną przez aktora. Mają też poczucie, że wykorzystał on swoją pozycję przywódcy duchowego, co dodatkowo sprawiło, że zaczęli wątpić w swoją wiarę. Chasing Horse’a podejrzewa się o przewodzenie kultowi znanemu jako The Circle (Krąg).