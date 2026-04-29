Aktor Nathan Chasing Horse został skazany na dożywocie przez sąd w Nevadzie. W "Tańczącym z wilkami" wcielił się w członka plemienia Siuksów o imieniu Dużo Uśmiechów. Później wykorzystał swoją sławę, by dokonywać seksualnych ataków na kobiety i dziewczynki rdzennego pochodzenia. 50-latek nie przyznał się do winy.

  • 50-latek został uznany winnym 13 zarzutów, głównie gwałtów na trzech kobietach, przez ławę przysięgłych.
  • Ofiary i ich bliscy w swoich wystąpieniach przed sądem podkreślali głęboką traumę i fakt, że wykorzystał swoją pozycję duchowego lidera.
  Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.

Sędzia Jessica Peterson skazała Chasing Horse'a na karę dożywotniego więzienia. O zwolnienie warunkowe będzie mógł się ubiegać najwcześniej po odbyciu 37 lat kary - informuje agencja Associated Press.

"Wykorzystał swoją pozycję"

Wyrok wydany został po tym, jak ława przysięgłych uznała aktora winnym 13 zarzucanych mu czynów, głównie związanych z gwałtami na trzech kobietach.

W poruszającym wystąpieniu ofiar i ich bliskich przed odczytaniem wyroku zgodnie powiedzieli oni sędzi, ze wciąż borykają się z traumą spowodowaną przez aktora. Mają też poczucie, że wykorzystał on swoją pozycję przywódcy duchowego, co dodatkowo sprawiło, że zaczęli wątpić w swoją wiarę. Chasing Horse’a podejrzewa się o przewodzenie kultowi znanemu jako The Circle (Krąg).

Nie ma sposobu, by odzyskać młodość, utracone dzieciństwo, moje pierwsze doznania, pierwszy pocałunek, uroczystość ukończenia szkoły, której nigdy nie miałam okazji przeżyć. Życie, jakie mogła przeżyć ta mała dziewczynka, zostało mi odebrane na zawsze - powiedziała Corena Leone-LaCroix, która miała 14 lat, gdy Chasing Horse ją zgwałcił.

Żerował pan na zaufaniu tych młodych kobiet i ich duchowości. Zmanipulował je pan dla uzyskania własnych korzyści - oceniła Peterson przed odczytaniem wyroku.

Aktor nie przyznaje się do winy

Chasing Horse nie przyznał się do winy. Przed ogłoszeniem wyroku nazwał proces "pomyłką sądową".

Gwiazdor "Tańczącego z wilkami" został aresztowany w 2023 roku. Choć proces w Nevadzie dobiegł końca, na rozpatrzenie czekają kolejne zarzuty o napaści seksualne w Kanadzie - w Kolumbii Brytyjskiej oraz Albercie.

Chasing Horse, urodzony w rezerwacie Rosebud w Dakocie Południowej, zyskał sławę dzięki filmowi Kevina Costnera z 1990 roku. Po sukcesie "Tańczącego z wilkami" podróżował po terytoriach należących do rdzennych Amerykanów i odbywał tam ceremonie uzdrawiające. Wiele osób uczestniczyło w tych seansach ze względu na jego reputację szamana.

Jeśli chodzi o Leone-LaCroix, to miał przekonać ją do tego, że duchy chciały, aby oddała mu swoje dziewictwo, w zamian za uratowanie jej matki, u której zdiagnozowała nowotwór. Potem ją zgwałcił i zagroził śmiercią, jeśli komuś o tym powie. 

