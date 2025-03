Dziś otwarcie nowego stadionu Arena Katowice. GKS Katowice na własnym nowym boisku rozegra swój pierwszy mecz z Górnikiem Zabrze. Obiekt przy ul. Nowej Bukowej pomieści 15 tys. kibiców. Wszystkie bilety zostały sprzedane. W pobliżu stadionu nie ma na razie miejsc parkingowych, ale jest kilka możliwości dotarcia na mecz.

Piłkarz GKS Katowice Sebastian Bergier cieszy się z gola podczas meczu Ekstraklasy z Zagłębiem Lubin (zdj. z 9 marca) / Michał Meissner / PAP

Dziś nie będzie dostępnych miejsc parkingowych w pobliżu stadionu, a fragment ul. Bocheńskiego zostanie wyłączony z ruchu. Najlepiej zostawić auta na parkingach przy centrach przesiadkowych i skorzystać z komunikacji miejskiej. Przejazdy specjalnymi liniami autobusowymi GKS1 i GKS2 będą bezpłatne.

Autobusy

Linia autobusowa GKS 1 kursująca z Centrum Przesiadkowego Brynów:

Odjazdy z przystanku "Brynów" na Centrum Przesiadkowym Brynów będą się odbywały w godzinach 14:30-17:30 co 15 min. Przystanek do wysiadania "Arena Katowice" przy ul. Kochłowickiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Żeliwną, dojście do stadionu ulicami: Przekopowa, Załęska Hałda, Bocheńskiego, Upadowa.

Powroty z przystanku "Arena Katowice" na ul. Kochłowickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Przekopową w godzinach 20:00-22:00 co 5 min. Dojście ze stadionu do przystanku ulicami: Upadowa, Bocheńskiego, Załęska Hałda, Przekopowa. Przystanek do wysiadania "Brynów" na Centrum Przesiadkowym Brynów.

Linia autobusowa GKS 2 kursująca z Placu Andrzeja

Odjazdy z przystanku "Plac Andrzeja" na ul. Andrzeja po południowej stronie Dworca PKP od godz. 14:30 do godz. 17:30 co 5 min. Przystanek do wysiadania "Arena Katowice" na ul. Bocheńskiego na wysokości Stacji Paliw "bp", dojście do stadionu ulicami: Bocheńskiego, Upadowa.

Powroty z przystanku "Arena Katowice" na ul. Bocheńskiego na wysokości Stacji Paliw "bp" od godz. 20:00 do godz. 22:00 co 5 min. Dojście ze stadionu do przystanku ulicami: Upadowa, Bocheńskiego. Przystanek do wysiadania "Plac Andrzeja" na ul. Andrzeja po południowej stronie Dworca PKP.

Oprócz darmowych linii można skorzystać z linii autobusowych kursujących zgodnie z rozkładem jazdy. Przykładowo z centrum (przystanek: Katowice Dworzec) można dojechać autobusami nr 51, 115, 177, 193, 632 na przystanek "Katowice Osiedle Kopalni Wujek", z którego w kilka minut można dojść pieszo do Areny Katowice.

Pociąg

Aby dotrzeć na stadion, można skorzystać również z połączenia kolejowego dzięki ponownemu uruchomieniu specjalnie na tę okoliczność przystanku kolejowego "Katowice Brynów". Dojście z przystanku do stadionu odbywać się będzie ulicami: Dobrego Urobku, Załęska Hałda, Bocheńskiego (od ul. Załęska Hałda do Upadowej) i Upadową, które będą w tym czasie zamknięte dla ruchu pojazdów. Alternatywą będzie możliwość skorzystania z nieco bardziej oddalonego przystanku Załęże.

Rowery

Przy miejskim kompleksie sportowym zainstalowano liczne stojaki rowerowe.

Gdzie zostawić samochód?

Miasto zaleca pozostawienie samochodów na jednym z centrów przesiadkowych i skorzystanie z komunikacji publicznej. Inną możliwością jest pozostawienie auta na jednym z parkingów znajdujących się w okolicy Areny Katowice, przy obiektach handlowych Makro Cash&Carry (wjazd od ul. Kolońskiej) i Leroy Merlin (ul. Baildona 60) oraz przy kąpielisku Bugla (ul. Żeliwna 26d).

Zmiany organizacji ruchu 30 marca w okolicy Areny Katowice

- Wprowadzony zostanie zakaz ruchu pojazdów na odcinku ulicy Bocheńskiego od ulicy Kochłowickiej (A4) do ulicy Załęska Hałda oraz na ulicach: Upadowej, Przekopowej, Dobrego Urobku, Ścianowej i Michejdy.

- Zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu na odcinku ulicy Kolońskiej od ulicy Kochłowickiej (A4) do ulicy Michejdy z możliwością postoju pojazdów po lewej stronie jednokierunkowej jezdni.

- Możliwy będzie postój pojazdów na prawych pasach ruchu jednokierunkowych jezdni ulicy Kolońskiej na odcinku pomiędzy ulicami Michejdy i Pukowca.

- Wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu na ulicy Żeliwnej od ulicy Kochłowickiej (A4) do ulicy Pukowca z możliwością postoju pojazdów po lewej stronie jednokierunkowej jezdni.

- Wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu na odcinku ulicy Pukowca od ulicy Żeliwnej do ulicy Bocheńskiego z możliwością postoju pojazdów po lewej stronie jednokierunkowej jezdni.

- Osoby kierujące ruchem umożliwią dojazdy do nieruchomości położonych przy drogach objętych zakazami ruchu pojazdów oraz ruch autobusów na ulicy Michejdy.



Bramy stadionu zostaną otwarte o godzinie 15:30. Warto przed przyjazdem wydrukować lub zapisać swój bilet na telefonie, bo z powodu dużej liczy uczestników jakość sygnału komórkowego i internetu mobilnego może być słabsza.