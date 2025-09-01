Policja otrzymała zgłoszenie o 2-letniej dziewczynce, która bez opieki przebywała w pobliżu przystanku autobusowego w Radlinie (Śląskie). Dziecko miało być zagubione, bez butów, ubrane tylko w body i pieluszkę. Zgłaszające kobiety zaopiekowały się dziewczynką do czasu przyjazdu funkcjonariuszy.

Dwulatka błąkała się sama po ulicy / Shutterstock

Policja otrzymała zgłoszenie o małej dziewczynce, która samotnie przebywała na ulicy Rybnickiej w Radlinie (Śląskie).

Dziecko nie miało butów, było ubrane jedynie w body i pieluszkę. Do czasu przyjazdu patrolu, opiekę nad dziewczynką sprawowały dwie kobiety, które zauważyły tę niepokojącą sytuację i zadzwoniły na policję.

Tłumaczenia matki

Po kilku minutach na miejscu pojawiła się matka 2-latki. Jak wyjaśniła, była przekonana, że jej córka śpi razem ze starszym rodzeństwem.

Okazało się, że dziewczynka samodzielnie otworzyła dolny zamek w drzwiach i wyszła z domu. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości 21-letniej matki – była trzeźwa.



Na szczęście dziecko nie wymagało pomocy medycznej. Matka została ukarana mandatem za naruszenie obowiązku nadzoru nad małoletnim.

Policja apeluje do rodziców i opiekunów o szczególną ostrożność i właściwe zabezpieczenie drzwi oraz ogrodzeń, by zapobiec podobnym sytuacjom.

"Reagujmy, kiedy widzimy coś niepokojącego, kiedy komuś grozi niebezpieczeństwo lub kiedy widzimy małe dziecko bez opieki. Twój jeden telefon ma znaczenie. Widzisz-reaguj!" – podkreślają funkcjonariusze.