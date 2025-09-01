"Wiemy, że ten zbrodniczy czyn nie był przypadkowy. Widać w nim rosyjski ślad. Każdy odpowie przed prawem" - powiedział o zabójstwie byłego przewodniczącego parlamentu Ukrainy Andrija Parubija komendant ukraińskiej policji Iwan Wyhiwski.

Ukraińska policja pokazała zdjęcia z zatrzymania mężczyzny podejrzanego o zabójstwo Andrija Parubija / Ukraińska policja/Національна поліція України /

Ukraińska policja pokazała zdjęcia z zatrzymania podejrzanego o zabójstwo Parubija. "Wiemy, że ten zbrodniczy czyn nie był przypadkowy. Widać w nim rosyjski ślad. Każdy odpowie przed prawem" - napisał Wyhiwski na Facebooku.

Do tragicznych wydarzeń doszło w sobotę w godzinach popołudniowych, kiedy to zamachowiec, podszywając się pod kuriera, zbliżył się do polityka. Otworzył ogień do polityka, nie zważając na obecność świadków. Według relacji śledczych, sprawca działał z zimną krwią - oddał aż osiem strzałów, a następnie upewnił się, że jego ofiara nie żyje. Cała akcja była starannie zaplanowana.

Policja twierdzi, że zabójstwo nie było przypadkowe / Ukraińska policja/Національна поліція України /

Ucieczka i zatrzymanie

Po dokonaniu zbrodni sprawca próbował zatrzeć ślady. Natychmiast po ataku przebrał się, porzucił broń i podjął próbę ucieczki. Śledczy ustalili, że zamierzał ukryć się w obwodzie chmielnickim. W wyniku akcji lwowskiej policji i centralnego aparatu Narodowej Policji Ukrainy, podejrzany został namierzony i zatrzymany po 36 godzinach. Iwan Wyhiwski zapewnił, że każdy, kto był zaangażowany w przygotowanie i realizację tego przestępstwa, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.

Prezydent Wołodymyr Zełenski wyraził podziękowanie organom ścigania za szybką i skoordynowaną pracę. "Wszystkie okoliczności tego makabrycznego morderstwa muszą zostać wyjaśnione" - podkreślił ukraiński lider, dodając, że chodzi o "kwestię bezpieczeństwa kraju w stanie wojny".

Były przewodniczący parlamentu i jeden z liderów protestów

Agencja Reutera przypomina, że Parubij był przewodniczącym ukraińskiego parlamentu od kwietnia 2016 do sierpnia 2019 roku, a także jednym z liderów protestów w latach 2013-14, odbywających się pod hasłem zacieśnienia więzi z Unią Europejską.

Jak poinformowały ukraińskie media, Andrij Parubij zostanie pochowany 2 września na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.