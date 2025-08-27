Wakacje powoli dobiegają końca, ale nadmorskie plaże wciąż przyciągają tłumy turystów spragnionych wypoczynku. Niestety, nie wszyscy pamiętają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, co prowadzi do groźnych sytuacji. We wtorek w Łebie (woj. pomorskie) ratownicy musieli przeprowadzić dwie poważne akcje ratunkowe, które mogły zakończyć się tragedią.

Ratownicy utworzyli łańcuch życia na plaży w Łebie (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Trzyletnie dziecko zaginęło w morzu

Do jednego ze zdarzeń doszło po godzinie 17. Ratownicy z WOPR w Gniewinie zostali zaalarmowani o zaginięciu trzyletniego dziecka. Maluch został przez rodziców puszczony samodzielnie do morza, by - jak tłumaczyli - "umył sobie rączki". Sytuacja wymagała zdecydowanej reakcji służb ratowniczych.

Na plaży w Łebie utworzono tzw. łańcuch życia - ratownicy i ochotnicy złapali się za ręce, przeszukując pas wody i brzegu w poszukiwaniu zaginionego trzylatka. Na szczęście dziecko zostało odnalezione całe i zdrowe na plaży, jednak sytuacja mogła skończyć się tragicznie.

Koloniści na niestrzeżonej plaży

Tego samego dnia ratownicy zauważyli kolejną niebezpieczną sytuację. Na niestrzeżonej plaży grupa kolonistów wraz z opiekunem weszła do wody w miejscu, które nie było do tego przeznaczone. Brak nadzoru ratowników i nieodpowiedzialność opiekuna mogły doprowadzić do poważnego wypadku.

Kierownik kolonii nie widział żadnego problemu w swoim zachowaniu, ani w braku podstawowej wiedzy na temat przepisów i zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Ratownicy nie kryli oburzenia: "My po wyciągnięciu wszystkich na brzeg nie widzimy żadnego powodu, by zwlekać z wezwaniem policji na miejsce" - relacjonowali w poście na Facebooku.

Apel ratowników: Bądźcie rozważni

Ratownicy z WOPR w Gniewinie nieustannie przypominają o konieczności zachowania ostrożności podczas wypoczynku nad wodą. "Zostało 5 dni do końca wakacji. Bądźcie rozważni. Bądźcie bezpieczni" - apelują w mediach społecznościowych. Statystyki pokazują, że każdego roku nad polskim morzem dochodzi do wielu wypadków, które najczęściej są wynikiem braku rozwagi i nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Wakacje to czas relaksu i zabawy, ale nie można zapominać o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą woda. Nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Ratownicy przypominają, by korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, nie spuszczać dzieci z oczu i nie lekceważyć zasad bezpieczeństwa.