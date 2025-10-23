W centrum Katowic, przy ul. Francuskiej, pali się pustostan. Nie ma informacji o poszkodowanych.
Pożar w kamienicy przy ul. Francuskiej wybuchł po godz. 18.00.
Jak informuje straż pożarna, wewnątrz cztero-kondygnacyjnego budynku prawdopodobnie nie było nikogo. To pustostan.
Nie ma na razie informacji o poszkodowanych. Na czas prowadzenia akcji gaśniczej ul. Francuska została zamknięta.
Informację o pożarze otrzymaliśmy na Gorącą Linie RMF FM.