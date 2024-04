W hali przy ul. Rzepakowej w Katowicach wybuchł duży pożar. Na miejsce wysłano 18 zastępów straży pożarnej.

Słup dymu widoczny jest z daleka.



Do pożaru doszło w hali magazynowej należącej do firmy związanej z przemysłem farmaceutycznym, ale w środku składowane są hulajnogi elektryczne. Firma Farmacol podnajmuje część tej hali innej firmie, która magazynuje w niej hulajnogi elektryczne. Właśnie część, w której magazynowane są te hulajnogi, została objęta pożarem, to ok. 2 tys. metrów kwadratowych - wyjaśnia kpt. Rafał Gruszka z Komendy Miejskiej PSP w Katowicach.

Zgłoszenie o pożarze strażacy dostali po godzinie 18.

Nie ma informacji o poszkodowanych.

Ogień nie został jescze opanowany. Ulica Rzepakowa - w pobliżu m.in. centrum przesiadkowego w Brynowie - jest częsciowo zablokowana.



Pierwszą informację o pożarze otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Potwierdziły ją służby.

