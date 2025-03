Opłaty wyższe o połowę i nowe obszary w strefie płatnego parkowania w centrum - to zmiany, które czekają kierowców w Częstochowie. Będą one obowiązywały od 1 lipca 2025 roku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O planowanych zmianach poinformował rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie (MZD) Maciej Hasik.

Jak przekazał, decyzją rady miasta w tamtejszej strefie płatnego parkowania w Częstochowie 1 lipca 2025 r. zostanie wyodrębniona podstrefa A (Śródmiejska), obejmująca przede wszystkim Aleję Najświętszej Maryi Panny i część otoczenia Jasnej Góry.

Maciej Hasik wyjaśnił, że miasto w ubiegłym roku prowadziło badania mające wskazać możliwe modyfikacje struktury strefy, w celu usprawnienia jej działania, w tym poprawy wskaźników rotacji samochodów.

Zaproponowano, aby obszar centralny "Podstrefa A" (Śródmiejska) obejmował m.in. Aleję N.M.P. Poza strefą centralną występują większe rezerwy pojemności i taki układ będzie prowadził do przeniesienia części użytkowników z obszarów charakteryzujących się większym deficytem - uściślił rzecznik MZD.

Szczegóły zmian

Podstrefa Śródmiejska (A) obejmie: Aleję Najświętszej Maryi Panny z Placem Daszyńskiego i ulicą Kossak-Szczuckiej oraz ulice przyległe do otoczenia klasztoru na Jasnej Górze od północnego wschodu i południowego wschodu tj. ulice: 7 Kamienic, 3 Maja i Wieluńską.

Zróżnicowane zostaną również opłaty za parkowanie. Stawki w podstrefie A będą o 50 procent wyższe, wobec podstrefy B, gdzie taryfa nie będzie zmieniana. W efekcie w podstrefie śródmiejskiej 30 min postoju będzie kosztowało 3 zł, a godzina - 6 zł.

W podstrefie A niemożliwe też będzie parkowania na podstawie abonamentów (z wyłączeniem abonamentów mieszkańców strefy oraz dla osób z niepełnosprawnościami). Opłaty w podstrefie A będzie można wnosić (poza wskazanymi abonamentami) w parkomatach lub przez aplikację mobilną.

Nowe obszary płatnego parkowania

Równocześnie miasto rozszerzy strefę płatnego parkowania o kolejne obszary. Będą to ul. św. Jadwigi (naprzeciw cmentarza od numeru 19 do ul. św. Rocha), ul. Boya-Żeleńskiego, ul. Knauera z częścią ulicy Jaskrowskiej od ul. Knauera do ul. Nadrzecznej oraz ul. Słowackiego od ul. Ogińskiego do ul. Korczaka.

Ostatnie rozszerzenie częstochowskiej strefy płatnego parkowania miało miejsce wiosną 2021 r. Wówczas strefa ograniczona w przybliżeniu ulicami: al. Jana Pawła II, Nadrzeczna, Mielczarskiego, Piłsudskiego, Sobieskiego, Pułaskiego i Popiełuszki, została powiększona o 16 kolejnych "obszarów".

Wraz z tym miasto uruchomiło w 2021 r. 160 nowych parkomatów, z aktywacją m.in. transakcji bezgotówkowych i innych funkcji. Konieczne jest w nich wpisywanie numerów rejestracyjnych. Płatności w częstochowskiej strefie umożliwiają też aplikacje kilku operatorów.

Podwyżki w lutym

Częstochowa od lutego 2025 r. podniosła stawki opłat w swojej strefie płatnego parkowania. Opłata za pół godziny parkowania wzrosła ze 1,50 zł do 2 zł, a za godzinę z 3 zł do 4 zł.

Wzrosły też koszty części abonamentów miesięcznych - dla mieszkańców spoza strefy.