W niedzielę Kraków wybierze nowego senatora. Do głosowania uprawnionych jest ponad 300 tysięcy Krakowian z 10 dzielnic. Lokale wyborcze będą czynne od 7:00 do 21:00.

O mandat po Bogdanie Klichu, który rozpoczął prace w Ambasadzie RP w Waszyngtonie, ubiega się czworo kandydatów: Adam Roman Berkowicz z Konfederacji, Mateusz Małodziński z PiS, Monika Jadwiga Piątkowska popierana przez: KO, PSL i Lewicę oraz Ewa Sładek z partii Razem.

Do głosowania w okręgu nr 33 uprawnionych jest ponad 300 tysięcy krakowian z dziesięciu dzielnic: I - Stare Miasto, V - Krowodrza, VI - Bronowice, VII - Zwierzyniec, VIII - Dębniki, IX - Łagiewniki-Borek Fałęcki, X - Swoszowice, XI - Podgórze Duchackie, XII - Bieżanów-Prokocim oraz XIII - Podgórze.

Kto głosuje?

Głosować może obywatel Polski, stały mieszkaniec okręgu nr 33, ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców, który jest pełnoletni (najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, nie jest pozbawiony praw publicznych orzeczeniem sądu, nie jest ubezwłasnowolniony).

Trzeba mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość, nie musi być to dowód osobisty ani paszport, ale dokument ze zdjęciem. Można też legitymować poprzez aplikację mObywatel. Od komisji otrzymujemy kartę do głosowania. By oddać ważny głos, stawiamy krzyżyk przy nazwisku wybranego kandydata - mówi Robert Popęda z Wydziału Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa.

Gdzie głosować?

Najczęściej poszczególne lokale wyborcze są w stałych miejscach, w których krakowianie oddają głos w każdych wyborach. Warto jednak sprawdzić dokładną lokalizację. Wykaz komisji jest dostępny w Biuletynie Informacji Oublicznej Miasta Krakowa, w aplikacji mObywatel lub na stronie mObywatel.gov.pl.

Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami, które chcą oddać głos, mogą skorzystać z bezpłatnego transportu z i do lokali wyborczych.

Zapisy przyjmowane są do 14 marca, od godz. 8 do 15, przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia, Referatu ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami.

Zapisać można się również 16 marca, w dniu wyborów, dzwoniąc (od godz. 7 do 20) pod numer tel. 12 323 3240 oraz 12 616 5076.

Lokale wyborcze będą czynne od 7.00- 21.00.

W sobotę obowiązuje cisza przedwyborcza.