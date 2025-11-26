"Planuję pozostać w Krakowie, służąc temu Kościołowi. Dlaczego miałbym Kraków opuścić?" - powiedział abp Marek Jędraszewski po ogłoszeniu informacji o mianowaniu nowego metropolity krakowskiego. Podkreślił, że do momentu objęcia funkcji przez kard. Grzegorza Rysia będzie działał jak administrator, ale pewnych decyzji, np. personalnych, nie będzie już podejmował.
- Papież Leon XIV mianował kard. Grzegorza Rysia nowym metropolitą krakowskim. Abp Marek Jędraszewski pozostanie administratorem do czasu objęcia urzędu przez Rysia.
- Abp Jędraszewski podsumował swoje dziewięć lat w Krakowie. Zaznaczył, że Kościół krakowski jest w czołówce pod względem liczby osób regularnie uczestniczących w niedzielnych mszach, chociaż boryka się z malejącą liczbą powołań kapłańskich i zakonnych.
- Abp Jędraszewski po oddaniu urzędu chce pozostać w Krakowie.
Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała w środę, że papież Leon XIV mianował nowym metropolitą krakowskim dotychczasowego metropolitę łódzkiego kard. Grzegorza Rysia. Do czasu kanonicznego objęcia przez niego urzędu administratorem apostolskim w Krakowie będzie abp Marek Jędraszewski.
Arcybiskup, poproszony dzisiaj przez dziennikarzy o ocenę dziewięciu lat swojej posługi w Krakowie, powiedział, że "zawsze można zrobić coś lepiej, z większym zaangażowaniem i oddaniem", "lepiej trafić z pewnymi przesłaniami". Ale zarówno państwo, jak i ja, potrzebujemy na pewno jakiegoś dystansu, by na tę przeszłość dziewięciu lat spojrzeć bardziej obiektywnie - zastrzegł.
Na pytanie o stan Kościoła krakowskiego odpowiedział, że "należy do samej czołówki, jeśli chodzi o liczbę communicantes, a jeszcze bardziej dominicantes, czyli tych, co uczęszczają regularnie na mszę świętą niedzielną i uczestniczą w pełni w eucharystii". Jego zdaniem, wyzwaniem jest "malejąca liczba powołań kapłańskich i do życia zakonnego".
Zapytany o swoje plany abp Jędraszewski podkreślił, że do objęcia funkcji metropolity przez kard. Rysia będzie pełnił funkcję administratora, ale pewnych decyzji, np. personalnych, nie będzie podejmował. Dodał też, że planuje pozostać w Krakowie.
Dlaczego miałbym Kraków opuścić? Teraz ja się tutaj czuję dobrze. Zostanę, służąc, na ile się da, na ile Pan Bóg pozwoli temu Kościołowi - powiedział abp Jędraszewski.
To była wielka łaska być pasterzem Kościoła krakowskiego. Kościoła, który ma tradycję sięgającą roku tysięcznego i zjazdu gnieźnieńskiego - powiedział abp Jędraszewski po ogłoszeniu decyzji papieża.
Krakowskie media informowały wcześniej, ż przygotowywane są dla abp. Marka Jędraszewskiego pomieszczenia przy parafii św. Floriana przy ul. Warszawskiej w Krakowie. Willa, w której duchowny ma spędzić emeryturę, była określana w mediach lokalnych jako "krakowskie Castel Gandolfo".