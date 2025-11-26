"Planuję pozostać w Krakowie, służąc temu Kościołowi. Dlaczego miałbym Kraków opuścić?" - powiedział abp Marek Jędraszewski po ogłoszeniu informacji o mianowaniu nowego metropolity krakowskiego. Podkreślił, że do momentu objęcia funkcji przez kard. Grzegorza Rysia będzie działał jak administrator, ale pewnych decyzji, np. personalnych, nie będzie już podejmował.

Ustępujący metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas konferencji prasowej w siedzibie Kurii Metropolitalnej w Krakowie. / Łukasz Gągulski / PAP

Papież Leon XIV mianował kard. Grzegorza Rysia nowym metropolitą krakowskim. Abp Marek Jędraszewski pozostanie administratorem do czasu objęcia urzędu przez Rysia.

Abp Jędraszewski podsumował swoje dziewięć lat w Krakowie. Zaznaczył, że Kościół krakowski jest w czołówce pod względem liczby osób regularnie uczestniczących w niedzielnych mszach, chociaż boryka się z malejącą liczbą powołań kapłańskich i zakonnych.

Abp Jędraszewski po oddaniu urzędu chce pozostać w Krakowie.

Więcej bieżących informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała w środę, że papież Leon XIV mianował nowym metropolitą krakowskim dotychczasowego metropolitę łódzkiego kard. Grzegorza Rysia. Do czasu kanonicznego objęcia przez niego urzędu administratorem apostolskim w Krakowie będzie abp Marek Jędraszewski.

Arcybiskup, poproszony dzisiaj przez dziennikarzy o ocenę dziewięciu lat swojej posługi w Krakowie, powiedział, że "zawsze można zrobić coś lepiej, z większym zaangażowaniem i oddaniem", "lepiej trafić z pewnymi przesłaniami". Ale zarówno państwo, jak i ja, potrzebujemy na pewno jakiegoś dystansu, by na tę przeszłość dziewięciu lat spojrzeć bardziej obiektywnie - zastrzegł.

Na pytanie o stan Kościoła krakowskiego odpowiedział, że "należy do samej czołówki, jeśli chodzi o liczbę communicantes, a jeszcze bardziej dominicantes, czyli tych, co uczęszczają regularnie na mszę świętą niedzielną i uczestniczą w pełni w eucharystii". Jego zdaniem, wyzwaniem jest "malejąca liczba powołań kapłańskich i do życia zakonnego".

Planuje pozostać w Krakowie

Zapytany o swoje plany abp Jędraszewski podkreślił, że do objęcia funkcji metropolity przez kard. Rysia będzie pełnił funkcję administratora, ale pewnych decyzji, np. personalnych, nie będzie podejmował. Dodał też, że planuje pozostać w Krakowie.

Dlaczego miałbym Kraków opuścić? Teraz ja się tutaj czuję dobrze. Zostanę, służąc, na ile się da, na ile Pan Bóg pozwoli temu Kościołowi - powiedział abp Jędraszewski.

To była wielka łaska być pasterzem Kościoła krakowskiego. Kościoła, który ma tradycję sięgającą roku tysięcznego i zjazdu gnieźnieńskiego - powiedział abp Jędraszewski po ogłoszeniu decyzji papieża.

Krakowskie media informowały wcześniej, ż przygotowywane są dla abp. Marka Jędraszewskiego pomieszczenia przy parafii św. Floriana przy ul. Warszawskiej w Krakowie. Willa, w której duchowny ma spędzić emeryturę, była określana w mediach lokalnych jako "krakowskie Castel Gandolfo".