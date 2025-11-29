"Pragnę serdecznie podziękować wszystkim - księżom biskupom, braciom kapłanom, siostrom zakonnym, osobom życia konsekrowanego, wiernym świeckim. (…) Proszę o wybaczenie, jeżeli kogoś zawiodłem lub sprawiłem przykrość" - napisał do wiernych ustępujący metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Kuria opublikowała list w sobotę.

Abp Marek Jędraszewski napisał list pasterski na adwent, który jednocześnie jest pożegnaniem z funkcją metropolity krakowskiego.

Po prawie dziewięciu latach posługi przechodzi na emeryturę, a jego następcą zostanie kard. Grzegorz Ryś.

W liście abp Jędraszewski podziękował wszystkim, którzy wspierali go w pracy dla Kościoła i prosił o wybaczenie, jeśli kogoś zawiódł lub sprawił przykrość.

Prosił również wiernych o modlitwę za kard. Rysia, aby godnie kontynuował dzieło Kościoła krakowskiego.

W sobotę Archidiecezja Krakowska opublikowała list pasterski abp Marka Jędraszewskiego na rozpoczynający się adwent. List jest również zwieńczeniem jego posługi jako metropolity krakowskiego. Abp Jędraszewski przechodzi na emeryturę, a jego następcą, jak już informowaliśmy, będzie dotychczasowy metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś. Stolica Apostolska ogłosiła to w środę. Potwierdziły się zatem informacje RMF FM.

"Ukochani Archidiecezjanie! Z dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy kolejny w naszym życiu Adwent. Jest to czas, w którym razem z Najświętszą Maryją Panną, ze św. Józefem i ze św. Janem Chrzcicielem wybiegamy w najbliższą przyszłość – ku zbliżającym się Świętom Bożego Narodzenia (...)" - napisał abp Marek Jędraszewski.

"Dobiega końca moja posługa pasterza Archidiecezji Krakowskiej, która trwała prawie dziewięć lat. W związku z tym pragnę serdecznie podziękować wszystkim – księżom biskupom, braciom kapłanom, siostrom zakonnym, osobom życia konsekrowanego, wiernym świeckim – którzy wspierali mnie w dziele prowadzenia Kościoła Krakowskiego ku jego ostatecznym przeznaczeniom. Dziękuję za wszystkie modlitwy i cierpienia ofiarowane w intencjach Kościoła i naszej Ojczyzny (...)" - czytamy dalej.

Równocześnie proszę o wybaczenie, jeżeli kogoś zawiodłem lub sprawiłem przykrość. W swojej pasterskiej posłudze zawsze jednak starałem się kierować prawdziwym dobrem Kościoła oraz dobrem każdego z powierzonych mi przez Ojca Świętego Franciszka podczas niezapomnianej osobistej rozmowy w dniu 28 listopada 2016 roku w Domu Świętej Marty w Watykanie wiernych świeckich i duchownych" - pisze abp Jędraszewski.

Na końcu listy abp Jędraszewski zwrócił się do wiernych z prośbą o modlitwę za kard. Grzegorza Rysia.