W niedzielę przed południem w lesie w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia (woj. lubelskie) doszło do tragicznego wypadku z udziałem kierowcy quada. 44-letni mieszkaniec gminy Bychawa przewrócił się podczas jazdy i został przygnieciony przez pojazd. Mimo szybkiej pomocy medycznej, mężczyzna zmarł w szpitalu kilka godzin po zdarzeniu.

/ Policja Biłgoraj /

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na stronie głównej RMF24.pl .

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do dyżurnego biłgorajskiej komendy przed południem w niedzielę. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów oraz załogę karetki pogotowia.

Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy 44-latek wjeżdżał quadem na wzniesienie w lesie, gdy nagle pojazd przewrócił się i przygniótł kierowcę.

Ranny mężczyzna został szybko przetransportowany do szpitala. Jak informują policjanci, 44-latek był trzeźwy w chwili wypadku. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, nie udało się go uratować.

Zmarł kilka godzin po przewiezieniu do placówki medycznej.

Policja ustala dokładne okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia.

Służby apelują o ostrożność podczas korzystania z pojazdów terenowych, zwłaszcza w trudnych, zimowych warunkach.