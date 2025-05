Z okazji Dnia Dziecka Koleje Śląskie przygotowały specjalną ofertę dla najmłodszych pasażerów. W niedzielę 1 czerwca dzieci i młodzież w wieku od 4 do 16 lat będą mogły podróżować pociągami regionalnego przewoźnika po województwie śląskim za symboliczną złotówkę.

Bilet kolejowy za złotówkę na Dzień Dziecka - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Bilety za 1 zł tylko w aplikacji

Promocyjne bilety będą dostępne wyłącznie w oficjalnej aplikacji Kolei Śląskich - Kaeśka. Po wybraniu trasy przejazdu w zakładce "Bilety jednorazowe" pojawi się możliwość zakupu biletu za 1 zł. Oferta nie jest ograniczona limitem - można kupić dowolną liczbę biletów dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 16 lat.

Promocyjne bilety będą dostępne wyłącznie w oficjalnej aplikacji Kolei Śląskich Kaeśka, w zakładce bilety jednorazowe po wybraniu trasy przejazdu. Oferta nie jest limitowana, można kupić dowolną liczbę promocyjnych biletów. W pociągu należy mieć przy sobie dokument potwierdzający wiek dziecka - poinformował rzecznik Kolei Śląskich, Bartłomiej Wnuk.

Podobna promocja obowiązywała już podczas ferii zimowych. Jak podają Koleje Śląskie, z biletu za 1 zł skorzystało wtedy około 125 tysięcy dzieci i młodzieży - o ponad 10 tysięcy więcej niż rok wcześniej.

Dzieci do 4 lat podróżują bezpłatnie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dzieci poniżej 4. roku życia mogą korzystać z przejazdów Kolejami Śląskimi bezpłatnie.

Promocja na Dzień Dziecka obejmuje więc wyłącznie pasażerów w wieku od 4 do 16 lat.

Zniżki także dla rodzin

Rzecznik Kolei Śląskich przypomniał również o ofercie "Rodzina", z której mogą skorzystać rodzice i opiekunowie podróżujący z dziećmi.

Rodzice i opiekunowie mogą równocześnie skorzystać z oferty "Rodzina", która zapewnia 30-procentową zniżkę dla grup od dwóch do sześciu osób; maksymalnie to dwoje dorosłych i co najmniej jedno dziecko - dodał Bartłomiej Wnuk.

Szczegółowe informacje oraz regulamin promocji dostępne są na stronie internetowej Kolei Śląskich. Aplikację Kaeśka można pobrać na urządzenia z systemem Android oraz iOS.