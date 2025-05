Donald Tusk poinformował, że zapadła decyzja w sprawie inwestycji w infrastrukturę portu przeładunkowego Sławków. "W Sławkowie na Śląsku będziemy mieli największy przeładunkowy hub logistyczny w Europie" - zapewnił premier.

Terminal Sławków ma się stać największym hubem transportowym w Europie / Michał Meissner / PAP

Donald Tusk złożył w poniedziałek wizytę w Euroterminalu Sławków w woj. śląskim. Premier przypomniał, że podjęto decyzję, aby Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) wraz z partnerami zainwestowała w infrastrukturę portu, aby doszło "praktycznie do podwojenia możliwości przeładunkowych".

Powiem bez słowa przesady, że tu, w Sławkowie na Śląsku, w Polsce, będziemy mieli największy tego typu hub logistyczny w Europie. Tu nie chodzi tylko o bicie rekordów. (...) To będzie także złoty interes dla Polski - podkreślił szef rządu. Jak mówił, istotne jest, by utrzymać "polską kontrolę nad takimi miejscami, jak ten największy (...) w Polsce hub logistyczny".

Szacowany koszt projektu rozbudowy Euroterminala w Sławkowie to 1 mld euro, o czym mówił prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Wojciech Balczun.

To jest wielki projekt logistyczny, największy suchy port (...). Wchodzimy w drugi etap inwestycji rozbudowy tego Euroterminala. Mamy tych etapów jeszcze kilka - trzeci, czwarty i piąty. Całość tego projektu szacujemy na ponad miliard euro - powiedział Balczun.

Prezes ARP ocenił, że to "wielka, logistyczna inwestycja", która "będzie kołem napędowym" całej gospodarki regionu i Polski.

Najpierw Ukraina, później Azja

Premier podkreślił na konferencji prasowej, że Polska chce zarobić wielkie pieniądze na odbudowie Ukrainy. To nie jest nic złego, powiedzieć tak: chcemy zarobić wielkie pieniądze dla Polski na odbudowie Ukrainy. Chcemy pomóc, ale chcemy też na tym zarobić i do tego potrzebny jest ten szczególny hub - powiedział szef rządu.

To nie jest tylko Ukraina, to nie jest tylko kierunek wschodni (...). My dlatego inwestujemy tak dużo pieniędzy i tak dużo pracy, żeby Sławków stał się tą europejską potęgą logistyczną, tym największym centrum w Europie, bo to jest takie serce logistyczne, gdzie te przepływy są nie tylko w kierunku wschód-zachód, ale także północ-południe - podkreślił.

Premier zapewnił, że Euroterminal Sławków będzie w przyszłości, po zakończeniu wojny w Ukrainie, centrum przeładunkowym dla towarów z całej Azji, Chin. Nie muszę nikomu tłumaczyć, jak wielka to jest szansa dla nas wszystkich - dodał.

Nie może być tak jak było kiedyś, że wszyscy angażowali się, Polska też - mówię o wojnie w Iraku, a później na odbudowie zarabiali ci najwięksi, a Polska została na lodzie. Dzisiaj chcę wam powiedzieć, że jeśli mówimy o dziesiątkach, setkach miliardów złotych, jakie świat, Europa, Polska, Ukraina będą wydawały na odbudowę Ukrainy, to między innymi po to rozbudowujemy ten węzeł logistyczny, to serce logistyczne Europy, żeby Polska na tym mogła zarabiać - podsumował Tusk.

Strategiczne znaczenia Sławkowa

Euroterminal Sławków leży na styku najdalej wysuniętej na zachód linii kolejowej szerokotorowej (1520 mm) i linii normalnotorowych (1435 mm), co sprzyja przeładunkom kontenerów wożonych koleją między Dalekim Wschodem i Azją, a Europą Zachodnią przez m.in. Ukrainę. Terminal jest rozbudowywany, tak by po ukończeniu prac miał zdolności przeładunkowe na poziomie ponad 500 tys. TEU (standardowych kontenerów) rocznie. Obecnie to prawie 285 tys. TEU rocznie.