W piątek 27 czerwca z Warszawy odjedzie pierwszy pociąg do chorwackiej Rijeki. Wiemy już, na jakich stacjach zatrzyma się pociąg - poinformowały o tym PKP.

27 czerwca ruszą połączenia do Rijeki / Shutterstock

Pierwszy pociąg z Warszawy do Rijeki odjedzie 27 czerwca.

Połączenie będzie kursować cztery razy w tygodniu do końca wakacji.

Możliwe są przesiadki z innych miast, np. Krakowa, Rzeszowa, Kielc, Łodzi, Opola, Wrocławia i Poznania.

Pociąg przejedzie przez Wiedeń i Lublanę, a w Chorwacji zatrzyma się w Postojnej, Opatiji i Rijece.

Trasa liczy 1200 km.

Dostępne będą kuszetki i wagon restauracyjny, a pociąg pomieści 172 osoby.

PKP Intercity na początku kwietnia zapowiadało, że jest gotowe do uruchomienia bezpośredniego połączenia między Polską a Chorwacją, ale zależały to od zgód państw, przez które będzie przejeżdżał pociąg, czyli rozmów z partnerami czeskimi, austriackimi, słoweńskimi i chorwackimi. W końcu udało się osiągnąć porozumienie.

Po uzyskaniu wszystkich zgód polski przewoźnik ogłosił, że pierwszy pociąg do Chorwacji odjedzie 27 czerwca. Do Chorwacji będzie można pojechać cztery razy w tygodniu: we wtorki, czwartki, piątki i niedziele. Powrotne połączenia zaplanowano na wtorki, środy piątki i niedziele. Połączenia będą kursowały do końca wakacji. Ostatni pociąg do Rijeki pojedzie z Warszawy 29 sierpnia.

/ PKP /

W jakich miejscowościach zatrzyma się pociąg?

W komunikacie prasowym dotyczącym połączenia, PKP poinformowało, na jakich stacjach zatrzyma się pociąg.

Po wyruszeniu do Warszawy o 14:00 pierwszy postój zaplanowano w Opocznie i we Włoszczowej. Kolejne stacje to już województwo śląskie. Tutaj przystanków będzie więcej: Zawiercie, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Katowice, Tychy, Rybnik, Wodzisław Śląski, Chałupki.

Do Chorwacji z przesiadką

Polski przewoźnik kolejowy informuje, że pasażerowie spoza województwa śląskiego i mazowieckiego też będą mogli skorzystać z połączenia, ale z przesiadką.

PKP zapewnia, że będzie możliwość pojechania do Chorwacji z przesiadką m.in. z Krakowa, Rzeszowa, Kielc, Łodzi, Opola, Wrocławia i Poznania.

Austria, Słowenia

Pociąg ok. godziny 22:00 pojawi się w Wiedniu. "Po północy, na terenie Słowenii, pociąg zostanie połączony z nocnym pociągiem Istria z Budapesztu do Rijeki. Około 6:00 pociąg zatrzyma się w stolicy Słowenii - Lublanie" - zaznacza PKP.

Przystanki w Chorwacji

Pierwszą stacją, w której zatrzyma się pociąg w Chorwacji jest Postojna. Kolejna jest Opatija - to miejsce, w którym przebywali tak znani Polacy jak Józef Piłsudski, Maria Konopnicka, Stefan Żeromski. Henryk Sienkiewicz właśnie tam miał pisać "Pana Wołodyjowskiego".

Ostatecznie pociąg ma dotrzeć do Rijeki po godzinie 9:00.

Trasa pociągów będzie jedną z najdłuższych w Europie - wyniesie 1200 km.

Kuszetki i wagon restauracyjny

PKP zapowiada, że pasażerowie będą mogli skorzystać z wagonu z kuszetkami. Do Wiednia w składzie będzie wagon restauracyjny Wars. Pociągiem będą mogły podróżować 172 osoby.

Uruchomienie sprzedaży biletów planowane jest na początek czerwca. Ceny biletów mają się zaczynać od 193 zł.