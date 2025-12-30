We wtorek z kopalni Bobrek w Bytomiu wyjechała symboliczna ostatnia tona węgla. To definitywny koniec wydobycia w tym miejscu, a od 1 stycznia 2026 roku rozpocznie się formalna likwidacja zakładu. Decyzja ta jest następstwem tragicznych wydarzeń z marca 2024 roku oraz negatywnej oceny bezpieczeństwa dalszej eksploatacji. Co dalej z pracownikami i terenami pokopalnianymi?

/ Shutterstock

Kopalnia Bobrek w Bytomiu kończy działalność.

Od 1 stycznia 2026 roku rozpocznie się formalna likwidacja zakładu.

Decyzja o zamknięciu to efekt tragicznego wypadku i negatywnej opinii komisji ds. bezpieczeństwa.

Pracownicy otrzymają pakiet świadczeń osłonowych, w tym urlopy i odprawy.

Nowelizacja ustawy ułatwi zagospodarowanie terenów pokopalnianych.

Kopalnia Bobrek działała od 1922 roku, a w ostatnich latach wydobywała ok. 1 mln ton węgla rocznie.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

We wtorek na terenie kopalni Bobrek w Bytomiu odbyła się uroczystość symbolicznego wywiezienia ostatniej tony węgla. Wydarzenie to kończy ponad stuletnią historię wydobycia w tym miejscu. Od 1 stycznia 2026 roku zakład przejdzie w stan likwidacji, zgodnie z nowelizacją ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Tragiczne wydarzenia i decyzje o zamknięciu

Decyzja o zakończeniu wydobycia to bezpośredni skutek tragicznego wypadku z marca 2024 roku. W wyniku silnego wstrząsu w jednym z chodników zginął górnik, a kilku innych zostało rannych. Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz i oceny bezpieczeństwa, komisja powołana przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego wydała negatywną opinię dotyczącą możliwości dalszego, bezpiecznego prowadzenia robót górniczych w kluczowym rejonie kopalni.

Proces likwidacji kopalni Bobrek będzie prowadzony przez samą spółkę Węglokoks Kraj, przy wsparciu finansowym państwa. Pracownicy mogą liczyć na pakiet świadczeń osłonowych, w tym urlopy górnicze, odprawy pieniężne oraz możliwość alokacji do innych spółek węglowych. Likwidacja ma być przeprowadzona zgodnie z zapisami umowy społecznej z 2021 roku.

Nowelizacja ustawy górniczej przewiduje ułatwienia w zagospodarowywaniu terenów pokopalnianych. Przedsiębiorcy będą mogli przekazywać je samorządom, a jednym z rozważanych projektów jest wykorzystanie wód kopalnianych do odzysku ciepła. Władze spółki podkreślają, że zamknięcie kopalni nie oznacza końca troski o przyszłość tego miejsca i regionu.

Ponad sto lat wydobycia

Kopalnia Bobrek działała od 1922 roku, a jej obszar górniczy obejmował prawie 8 km kwadratowych. W ostatnich latach średnioroczne wydobycie wynosiło około 1 miliona ton węgla. Początkowo zakład miał funkcjonować do 2040 roku, jednak względy bezpieczeństwa i decyzje komisji przyspieszyły jego zamknięcie.