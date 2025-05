Jest zgoda na uruchomienie bezpośredniego połączenia kolejowego z Polski do Chorwacji - poinformował w środę minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Pierwszy pociąg ruszy z Warszawy do Rijeki 27 czerwca.

Połączenie kolejowe z Polski do Chorwacji ruszy 27 czerwca (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

PKP Intercity już na początku kwietnia zapowiadało, że jest gotowe do uruchomienia bezpośredniego połączenia między Polską a Chorwacją.

Zależało to jednak od zgód państw, przez które będzie przejeżdżał pociąg. W niedzielę o pozytywnej decyzji w tej sprawie poinformował premier Donald Tusk.

W środę minister infrastruktury Dariusz Klimczak ujawnił szczegóły nowego połączenia, dotyczące m.in. ceny najtańszego biletu.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział w środę, że połączenie kolejowe z Warszawy do chorwackiej Rijeki, które będzie obsługiwane przez PKP Intercity, ruszy 27 czerwca. Wiadomo też, że pociągi między stolicą Polski a chorwackim nadmorskim miastem będą kursowały cztery dni w tygodniu.

Mamy zgodę na uruchomienie bezpośredniego połączenia z Polski do Chorwacji - powiedział szef resortu infrastruktury podczas briefingu prasowego. Przekonywał, że obsługiwane przez PKP Intercity połączenie z Warszawy do Rijeki może być alternatywą dla podróży samochodem do Chorwacji.

Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski wyjaśnił, że skład do Rijeki pojedzie m.in. przez stolice Austrii i Słowenii - Wiedeń i Lublanę. Podróż z Warszawy nad Adriatyk zajmie 19 godzin, choć - jak zauważył - ten czas będzie można w przyszłości skrócić o 2-3 godziny.

Szef przewoźnika dodał, że pociąg będzie oferować w sumie 172 miejsca - siedzące i w wagonie sypialnym. Najtańszy bilet będzie kosztował 193 zł.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak / Piotr Polak / PAP

Wszystko zależało od zgód państw

PKP Intercity już na początku kwietnia zapowiadało, że jest gotowe do uruchomienia bezpośredniego połączenia między Polską a Chorwacją, ale będzie zależało to od zgód państw, przez które będzie przejeżdżał pociąg, czyli rozmów z partnerami czeskimi, austriackimi, słoweńskimi i chorwackimi.