Wieczorna akcja ratunkowa w Jaskini Studnisko na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ratownicy musieli pomagać tam kobiecie, która utknęła w jaskini.

Wieczorna akcja ratunkowa w Jaskini Studnisko / Grupa Jurajska GOPR / Facebook

Ratownicy dostali w tej sprawie zgłoszenie po godz. 19. Okazało się, że na dnie jaskini Studnisko utknęła kobieta, która nie miała siły samodzielnie wydostać się na powierzchnię.

Dwaj mężczyźni, którzy jej towarzyszyli, nie byli w stanie pomóc kobiecie. Na miejsce ruszyło dwóch ratowników.

Kiedy dotarli do kobiety, okazało się, że jest ona w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. W tym samym czasie na miejsce dotarła kolejna grupa ratowników.

Przed godz. 21 kobieta była już na powierzchni, gdzie zbadał ją jeszcze ratownik medyczny.

Planujesz wyjście do jaskini - o tym koniecznie pamiętaj

Jak podkreśla Grupa Jurajska GOPR Jaskinia Studnisko to obiekt o rozwinięciu pionowym, wymagający użycia sprzętu jaskiniowego i umiejętności poruszania się w jaskiniach. "Sprzęt wspinaczkowy nie zawsze jest wystarczający, a brak doświadczenia w technikach jaskiniowych może skończyć się tragicznie" - piszą goprowcy.

Podpowiadają też, by planując wejścia do jaskini, odpowiednio się przygotować i nigdy nie schodzić pod ziemię bez właściwego sprzętu i przeszkolenia. "Planując wyjście do jaskini, zawsze poinformujcie kogoś zaufanego o planowanej trasie i godzinie alarmowej - jeśli nie dacie znaku w ustalonym czasie, ta osoba może powiadomić służby ratunkowe. To prosta zasada, która może uratować życie" - dodają goprowcy.