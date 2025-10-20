Ważny apel ekspertów ws. bezpłatnej szczepionki przeciwko pneumokokom. Według nich tzw. szczepionka 10-walentna nie chroni już dzieci przed zachorowaniem na inwazyjną chorobę pneumokokową. Ich zdaniem trzeba ją zastąpić szczepionką, która zapewnia ochronę przed większą liczbą serotypów tych bakterii, w tym przed serotypem 19A.

Obecnie dzieci w Polsce są bezpłatnie szczepione przeciw pneumokokom szczepionką 10-walentną / Shutterstock

Aktualny program szczepień ochronnych nie jest dostosowany do obecnych danych epidemiologicznych i zaleceń ekspertów.

Obecnie dzieci w Polsce są szczepione przeciw pneumokokom szczepionką 10-walentną (PCV10), która nie chroni przed najczęściej występującym obecnie serotypem 19A.

Serotyp 19A odpowiada za 30-31 proc. przypadków inwazyjnej choroby pneumokokowej u dzieci do 5. roku życia.

Eksperci wskazują na konieczność zastąpienia szczepionki PCV10 preparatem zawierającym serotyp 19A - takimi są szczepionki PCV13, PCV15 i PCV20.

Polskie Towarzystwo Pediatryczne rekomenduje, by od 1 stycznia 2026 roku w programie szczepień znalazła się szczepionka obejmująca serotyp 19A.

PCV10 powinna być wykorzystana do zakończenia schematów szczepień dla dzieci urodzonych do końca 2025 roku.

Szczepionka PCV20 powinna być priorytetowo stosowana u wcześniaków, dzieci z grup ryzyka (w wieku 5-19 lat nieobjętych obowiązkiem szczepień), po przeszczepach, usunięciu śledziony lub jej niewydolności.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

10-walentna szczepionka nie chroni przed serotypem 19A

Jak powiedziała PAP prof. Teresa Jackowska, prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, aktualny program szczepień ochronnych (PSO) wciąż nie jest dostosowany do danych epidemiologicznych oraz do zaleceń ekspertów. Dotyczy to między innymi szczepienia dzieci przeciw pneumokokom - bakteriom, które wywołują tak poważne choroby, jak zapalenie płuc oraz tzw. inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP).

Obecnie w programie szczepień ochronnych (PSO) dla dzieci finansowana jest szczepionka 10-walentna (w skrócie PCV10), która ma chronić przed zakażeniem dziesięcioma serotypami pneumokoków. Została ona wprowadzona do programu z dniem 1 stycznia 2017 r. Jednak - zdaniem ekspertów - przestała ona chronić dzieci przed serotypami, które obecnie najczęściej wywołują IChP, w tym przed serotypem 19A, którego cechuje wysoka oporność na antybiotyki.

Wzrost zachorowań wywołanych serotypem 19A

Dane epidemiologiczne od 3-4 lat wyraźnie pokazują dynamiczny wzrost zachorowań wywołanych seroptypem 19A w grupie dzieci do piątego roku życia - podkreśliła prof. Jackowska. Dlatego - jej zdaniem - "bezwzględnie konieczne" jest zastąpienie PCV10 w programie szczepień szczepionką, która może zapewnić dzieciom ochronę przed 19A. Obecnie zarejestrowane są trzy takie preparaty: szczepionka 13-walentna (PCV13), 15-walentna (PCV15) oraz 20-walentna (PCV20).

Z najnowszych danych odnośnie inwazyjnych zakażeń pneumokokami w Polsce, że najczęstszym serotypem izolowanym w Polsce u dzieci do 5. roku życia z inwazyjną chorobą pneumokokową jest właśnie serotyp 19A, który odpowiada za 30-31 proc. przypadków tej poważnej infekcji. Drugim pod względem częstości wywoływanych zakażeń jest serotyp 3.



Co ważne, serotyp 19A jest najbardziej oporny na antybiotyki. W 2024 r. odpowiadał on za 83 proc. zakażeń wywołanych przez szczepy wielolekooporne (tj. oporne na co najmniej trzy klasy antybiotyków - PAP) szczepy pneumokoków.

Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Polskie Towarzystwo Pediatryczne proponuje, aby data 31 grudnia tego roku stanowiła punkt odcięcia w Programie Szczepień Ochronnych na 2026 rok. Od 1 stycznia do PSO powinna być wprowadzona szczepionka, która zawiera serotyp 19A - mówiła prof. Jackowska. Dodała, że do przetargu powinny być dopuszczone trzy szczepionki, które pokrywają ten serotyp, tj. szczepionka PCV13, PCV15 oraz PCV20.



W jej ocenie szczepionka PCV10 powinna być wykorzystana do dokończenia schematów dla dzieci urodzonych do 31 grudnia 2025 r., aby zużyć zapasy.



Na pewno są grupy, które w przetargu powinny mieć zabezpieczoną szczepionką o jak najszerszej ochronie - w tej chwili jest to szczepionka PCV 20. Do tych grup zaliczamy wszystkie wcześniaki urodzone przez 37. tygodniem życia - podkreśliła prof. Jackowska. Wskazała, że szczepionka PCV20 powinna być bezwzględnie stosowana także w ramach szczepienia dzieci w wieku 5-19 lat z grup ryzyka, które nie były objęte obowiązkiem szczepień przeciw pneumokokom, oraz u osób po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych, narządów wewnętrznych, po usunięciu śledziony lub z jej upośledzoną funkcją.

