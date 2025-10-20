„Rzeczpospolita” opisuje kulisy cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa Sławomirowi Cenckiewiczowi, obecnemu szefowi BBN. Decyzję taką podjął szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Jarosław Stróżyk w lipcu 2024 roku. Jak pisze gazeta, machinę sprawdzania Cenckiewicza przez służby uruchomiły kwestie zdrowotne. Sąd jednak ocenił, że obecny szef BBN niczego nie zataił, bo żaden z przepisanych mu leków nie był „substancją psychotropową”.

"Rzeczpospolita" opublikowała materiał dotyczący odebrania Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczenia bezpieczeństwa przez SKW.

Gen. Jarosław Stróżyk, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, cofnął Cenckiewiczowi poświadczenie 30 lipca 2024 r. po kontrolnym postępowaniu sprawdzającym.

Powodem decyzji miało być zatajenie przez Cenckiewicza informacji w ankiecie bezpieczeństwa z 2021 r., co według SKW podważało rękojmię zachowania tajemnicy.

Według gazety, Cenckiewicz w 2020 r. korzystał z konsultacji specjalisty i wykupił leki na ośrodkowy układ nerwowy, jednak nie zgłosił tego w ankiecie.

SKW odebrała Cenckiewiczowi dostęp do wszystkich klauzul informacji niejawnych, w tym międzynarodowych (NATO, UE, ESA).

Premier Donald Tusk utrzymał decyzję SKW, choć KPRM wycofała część zarzutów.

Sąd uznał, że leki nie są substancjami psychotropowymi, a Cenckiewicz nie wprowadził SKW w błąd - odpowiedział zgodnie z prawdą.

Wyrok sądu jest nieprawomocny; premier złożył kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego, termin rozpoznania sprawy nie został wyznaczony.

"Rzeczpospolita" podkreśliła, że publikuje materiał "kierując się ważnym interesem społecznym i rangą sprawy".

Według gazety szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Jarosław Stróżyk decyzją z 30 lipca 2024 r., po przeprowadzeniu kontrolnego postępowania sprawdzającego, cofnął Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa z 2021 r. dotyczące dostępu do wszystkich klauzul informacji niejawnych. Rok później prezydent Karol Nawrocki mianował Cenckiewicza na szefa BBN, w którym dostęp do państwowych tajemnic jest kluczowy.

"Zatajenie" informacji

Powodem odebrania poświadczenia miało być to, że w tzw. ankiecie bezpieczeństwa osobowego z 2021 r. Cenckiewicz miał "zataić" przed tą służbą pewne informacje, co miało sugerować, że nie daje on "rękojmi zachowania tajemnicy".

W kontrolnym postępowaniu sprawdzającym wszczętym wobec Cenckiewicza SKW badała, czy są wątpliwości dotyczące m.in. "uzależnienia od alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych". Analizując ten wątek, SKW - jak wynika z ustaleń "Rzeczpospolitej" - uznała, że historyk zataił przyjmowanie leku działającego na ośrodkowy układ nerwowy.

Pięć recept na dwa leki

Gazeta opisuje, że Sławomir Cenckiewicz w 2020 r. dwukrotnie skorzystał z konsultacji lekarza specjalisty i w ciągu kilku miesięcy wykupił pięć recept na dwa leki mające działać na ośrodkowy układ nerwowy przepisane mu przez lekarza. Przy drugiej wizycie lekarz wypisał mu większą ilość jednego z medykamentów - z zapasem na cztery miesiące. Na tej podstawie SKW uznała, że profesor leczył się przez prawie osiem miesięcy.

Kontrwywiad ocenił, że Sławomir Cenckiewicz w ankiecie bezpieczeństwa osobowego z 2021 r. podał nieprawdę - celowo zataił odbyte konsultacje u specjalisty i zaprzeczył, by zażywał w przeszłości "środek odurzający lub substancję psychotropową".

SKW uruchomiła kontrolne postępowanie sprawdzające w 2024 r., mimo posiadanego przez Cenckiewicza poświadczenia, wydanego w 2021 r. i wciąż aktualnego. SKW odebrała mu poświadczenia bezpieczeństwa do wszystkich posiadanych przez niego poziomów: "ściśle tajne", "tajne" i "poufne" - oraz dostęp do informacji niejawnych międzynarodowych w trzech systemach: NATO, UE i Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Uznano, że skoro zażywał leki działające na ośrodkowy układ nerwowy i bywał u specjalisty, to powinien podać to w ankiecie. Premier Donald Tusk decyzję SKW utrzymał, choć - jak odpowiedziało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na jedno z pytań przesłanych przez "Rzeczpospolitą" - KPRM "wycofała się z niektórych zarzutów pierwotnie sformułowanych przez SKW". Sławomir Cenckiewicz poszedł do sądu.

Sąd miał inne zdanie

Gazeta informuje, że sąd uznał, że dolegliwość, z powodu której Sławomir Cenckiewicz udał się do specjalisty, nie ogranicza sprawności umysłowej i nie zakłóca psychiki. Potwierdził także, że żaden z dwóch przepisanych skarżącemu leków nie jest substancją psychotropową, a "podciąganie" pod tę kategorię leków działających na ośrodkowy układ nerwowy jest sprzeczne z pytaniem ankiety, w której chodzi o ustalenie wątpliwości dotyczących uzależnienia od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych. Sąd uznał, że Sławomir Cenckiewicz nie wprowadził SKW w błąd, bo w ankiecie bezpieczeństwa odpowiedział zgodnie z prawdą, że substancji psychotropowych nie zażywał.

Wyrok jest nieprawomocny. Premier złożył kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nie wyznaczono jeszcze składu orzekającego ani terminu ich rozpoznania - podała gazeta.