Polska zbrojeniówka nie zwalnia tempa. Katowicka Polska Grupa Odlewnicza (PGO) ogłosiła pełną gotowość do produkcji korpusów pocisków 120 mm, wykorzystywanych m.in. przez nowoczesne moździerze Rak. Nowoczesna linia produkcyjna w Kuźni Glinik w Gorlicach pozwoli na wytwarzanie nawet 40 tysięcy kutych komponentów rocznie, odpowiadając na rosnące potrzeby polskiej armii i wzmacniając krajowe bezpieczeństwo.

Kluczowym elementem sukcesu jest uruchomienie w ostatnich tygodniach nowoczesnych urządzeń w zakładzie Kuźnia Glinik w Gorlicach (woj. małopolskie). Powstała tam linia produkcyjna, która pozwala na wytwarzanie komponentów do amunicji średnich i dużych kalibrów. Jak podkreślają przedstawiciele PGO, zastosowana technologia kucia stali spełnia najbardziej rygorystyczne standardy NATO, co czyni ją nie tylko nowoczesną, ale i w pełni kompatybilną z wymaganiami Sojuszu.

"Obsługujemy produkcję istotnych elementów do pocisków 155 mm, a także nową produkcję korpusów 120 mm. Zastosowana technologia kucia stali odpowiada standardom NATO i jest obecnie najbardziej sprawdzoną, preferowaną i szeroko stosowaną metodą wytwarzania krytycznych komponentów amunicji" - przekonuje zarząd spółki.

Możliwości produkcyjne

Według najnowszych informacji, PGO jest w stanie wyprodukować 40 tysięcy kutych korpusów rocznie. Spółka zapewnia jednak, że możliwości te można jeszcze zwiększyć, jeśli tylko pojawi się taka potrzeba. To strategiczny krok w ramach narodowego programu odbudowy i rozwoju zdolności amunicyjnych, który ma na celu uniezależnienie Polski od zagranicznych dostawców i wzmocnienie bezpieczeństwa kraju.

PGO nie zamierza jednak spoczywać na laurach. Firma aktywnie współpracuje z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia nad uruchomieniem w Polsce produkcji pierwszego krajowego pocisku artyleryjskiego 155 mm. Pierwsze próby technologiczne kucia korpusów do tej amunicji zaplanowano już na drugi kwartał bieżącego roku.

Korpusy gotowe do produkcji

Produkcja korpusów do pocisków 120 mm może ruszyć niemal natychmiast - zakład jest w pełni gotowy technologicznie. Każdy komponent zaprojektowano zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w wojskach państw NATO. Zoptymalizowana technologia wytwarzania zapewnia powtarzalność wymiarową i masową korpusów, a także umożliwia szybkie skalowanie produkcji bez utraty parametrów jakościowych.

To szczególnie ważne w kontekście rosnących potrzeb polskiej armii, która intensywnie inwestuje w rozwój własnych zdolności obronnych. Gotowe pociski mają być produkowane przede wszystkim przez spółki należące do państwowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej, takie jak Nitro-Chem, MESKO, Dezamet czy Gamrat, które otrzymały już wsparcie na rozbudowę swoich fabryk.