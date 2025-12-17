300 osób ewakuowała we wtorek wieczorem obsługa hotelu w Szczyrku. Powodem był pożar papierowych ręczników.

O ewakuacji 300 osób z hotelu w Szczyrku poinformowało Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego. Wiadomo, że sygnalizacja pożarowa włączyła się w wyniku zapalenia się ręczników. 

Nikt nie został poszkodowany.

Na razie nie jest jasne, w jakich okolicznościach w hotelu pojawił się ogień. 

