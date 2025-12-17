300 osób ewakuowała we wtorek wieczorem obsługa hotelu w Szczyrku. Powodem był pożar papierowych ręczników.
O ewakuacji 300 osób z hotelu w Szczyrku poinformowało Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego. Wiadomo, że sygnalizacja pożarowa włączyła się w wyniku zapalenia się ręczników.
Nikt nie został poszkodowany.
Na razie nie jest jasne, w jakich okolicznościach w hotelu pojawił się ogień.
Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.