300 osób ewakuowała we wtorek wieczorem obsługa hotelu w Szczyrku. Powodem był pożar papierowych ręczników.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

O ewakuacji 300 osób z hotelu w Szczyrku poinformowało Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego. Wiadomo, że sygnalizacja pożarowa włączyła się w wyniku zapalenia się ręczników.



Nikt nie został poszkodowany.

Na razie nie jest jasne, w jakich okolicznościach w hotelu pojawił się ogień.