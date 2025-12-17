Wielka przygoda Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona zdaje się dobiegać końca, ale Polak nie wybiera się na emeryturę. Kapitana reprezentacji Polski widziałyby u siebie m.in. kluby MLS. Poważne rozmowy z "Lewym" przeprowadziło już Chicago Fire - informuje BBC.

Robert Lewandowski / Bradley Collyer/Press Association / East News

Po zakończeniu sezonu 2025/2026 wygasa kontrakt Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona.

Według BBC Sport, przedstawiciele Chicago Fire prowadzą "pozytywne rozmowy" z polskim snajperem.

Przejście Lewandowskiego do MLS wydaje się realne, choć nadal możliwe są inne scenariusze, m.in. przedłużenie kontraktu z Barceloną lub transfer do Arabii Saudyjskiej.

Chicago Fire umieściło Lewandowskiego na swojej "liście", co daje im pierwszeństwo w negocjacjach według przepisów MLS.

Po zakończeniu sezonu wygasa kontrakt Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona. 37-letni napastnik nie planuje jednak piłkarskiej emerytury.

Lewandowski otwarty na transfer

Jak podaje BBC Sport, "pozytywne rozmowy" z polskim piłkarzem przeprowadzili przedstawiciele Chicago Fire. Amerykański klub chciałby latem ściągnąć "Lewego" do Major Soccer League.

Lewandowski jest otwarty na transfer, a jego wynagrodzenie nie powinno stanowić problemu - twierdzi BBC, powołując się na swoje źródła.

Przejście Polaka do MLS wydaje się realne, choć wciąż niewykluczone są inne opcje, jak ewentualne przedłużenie umowy z Barcą albo przenosiny do Arabii Saudyjskiej.

A może u boku Messiego?

Chicago Fire umieściło Lewandowskiego na swojej "liście", co oznacza, że żaden inny klub MLS według tamtejszych przepisów nie może go zakontraktować bez zapłacenia Fire opłaty. Ekipa z Chicago po raz pierwszy od 2017 roku awansowała do play-off amerykańskiej ligi.

O Lewandowskim myślą także w ekipie Interu Miami, gdzie największą gwiazdą jest Leo Messi. Zwolniło się tam jedno miejsce dla wyznaczonego zawodnika po przejściu na emeryturę Jordiego Alby, który zakończył karierę.

Anna Lewandowska już tam była

Chicago Fire od co najmniej sześciu miesięcy traktują Lewandowskiego jako priorytet - informuje BBC. Jest to ruch strategiczny, ponieważ Chicago ma największą polską społeczność w USA.

Żona byłego napastnika Bayernu Monachium i Borussii Dortmund, Anna, odwiedziła Chicago w zeszłym miesiącu podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych.

Lewandowski trafił do FC Barcelona w 2022 roku z Bayernu Monachium. Zdobył 109 goli w 164 meczach Barcy, dwukrotnie wygrywając La Liga.