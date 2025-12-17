Wielka Brytania wraca do programu Erasmus – wynika z ustaleń dziennika "The Guardian". Brytyjscy studenci znów pojadą na wymianę do krajów Unii Europejskiej, a żacy ze Wspólnoty będą mogli studiować w Zjednoczonym Królestwie. Oficjalne ogłoszenie porozumienia ma nastąpić w środę i będzie elementem zacieśniania relacji Londynu z Brukselą. Uczestnictwo w programie ma ruszyć od stycznia 2027 roku.

Wielka Brytania wraca do programu Erasmus (Zdjęcie ilustracyjne) / Renzo Frontoni/Design Pics RM / East News

Wielka Brytania od stycznia 2027 roku ponownie dołączy do unijnego programu wymiany studenckiej Erasmus.

Studenci z UE będą mogli studiować w Wielkiej Brytanii na takich samych warunkach finansowych jak Brytyjczycy.

Powrót do Erasmusa to element szerszego zbliżenia Londynu z Brukselą.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Według źródeł portalu szczegóły porozumienia zostały już uzgodnione. Brytyjscy studenci będą mogli brać udział w wymianach studenckich, stażach zawodowych oraz programach sportowych na terenie całej Unii Europejskiej bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. Równocześnie studenci z UE, którzy przyjadą na studia do Wielkiej Brytanii w ramach Erasmusa, zapłacą takie same czesne jak Brytyjczycy - maksymalnie 9 535 funtów rocznie.

W zamian brytyjscy studenci podczas pobytu na uczelni w Europie będą płacić standardowe czesne na swojej macierzystej uczelni w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo otrzymają granty na pokrycie kosztów życia za granicą. Brytyjczycy studiujący w UE poza programem Erasmus będą musieli liczyć się z wyższymi, międzynarodowymi opłatami i vice versa - młodzi mieszkańcy Wspólnoty, którzy wybiorą się na studia do Wielkiej Brytanii bez programu Erasmus, zapłacą nawet do 38 tys. funtów rocznie.

Powrót do Erasmusa to efekt negocjacji prowadzonych przez ministra ds. relacji z UE Nicka Thomasa-Symondsa i jego unijnego odpowiednika Maroša Šefčoviča. Wielka Brytania opuściła program po Brexicie, uznając go za zbyt kosztowny. Nowy rząd laburzystów zdecydował się jednak na powrót do rozmów i dążenie do obniżenia kosztów uczestnictwa w inicjatywie. Składki członkowskie obliczane są na podstawie PKB danego kraju. UE prawdopodobnie zaoferowała brytyjskiemu rządowi 30-proc. obniżkę w pierwszym roku członkostwa - informuje Sky News.

Edukacja jedną ze ścieżek do zbliżenia

Program Erasmus, uruchomiony w 1987 roku, z czasem rozszerzył się o staże i praktyki zawodowe. Uznawany jest za ważne narzędzie współpracy naukowej i tzw. miękkiej siły UE. Przed Brexitem Wielka Brytania była płatnikiem netto programu, a więcej studentów z Europy przyjeżdżało na Wyspy, niż Brytyjczyków wyjeżdżało na kontynent - pisze "The Guardian".

Powrót do Erasmusa był jednym z głównych postulatów unijnych stolic w ramach szerszych rozmów o resecie relacji. Równolegle trwają negocjacje nad programem mobilności młodzieży, który miałby umożliwić młodym ludziom z obu stron swobodny pobyt i pracę w krajach UE i Wielkiej Brytanii. Konkretne decyzje w tej sprawie mają zapaść do końca 2026 r.

Wiceprzewodniczący brytyjskiego Związku Studentów, Alex Stanley, podkreślił, że powrót do Erasmusa to "ogromny sukces" dla środowiska studenckiego, które od dawna zabiegało o tę decyzję.

Rząd brytyjski liczy, że porozumienie w sprawie Erasmusa poprawi relacje z UE po nieudanych rozmowach o przystąpieniu do unijnego funduszu obronnego. Premier Keir Starmer zapowiedział, że Wielka Brytania musi "zbliżyć się" do Unii, choć wymaga to kompromisów.