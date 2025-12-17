Do stacji metra i centrów handlowych w gminie Badalona na przedmieściach Barcelony w Hiszpanii wdarła się woda - poinformowano w środę. We wtorek spadło tam ponad 100 litrów na metr kwadratowy. Wiele ulic w tej gminie na przedmieściach stolicy Katalonii zostało zalanych. Agencja meteorologiczna AEMET ogłosiła czerwony alarm pogodowy w Walencji i Almerii.
- Na przedmieściach Barcelony, zwłaszcza w Badalonie, po ulewnych deszczach doszło do powodzi, które sparaliżowały komunikację.
- W Badalonie spadło ponad 100 litrów deszczu na metr kwadratowy, co spowodowało zalanie ulic, samochodów, metra oraz domów i centrów handlowych.
- Służby ratunkowe były wzywane kilkaset razy, a lokalne władze nadal apelują o ostrożność i ograniczenie przemieszczania się.
- Burza Emilia przyniosła intensywne opady we wschodniej Hiszpanii - państwowa agencja meteorologiczna ogłosiła czerwony alarm w Walencji i Almerii.
- Warto przypomnieć, że w październiku ubiegłego roku w Walencji w wyniku powodzi życie straciło 220 osób.
