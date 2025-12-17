Przedmieścia Barcelony zalane. Komunikacyjny paraliż

W wyniku ulewnych deszczów na przedmieściach Barcelony doszło do powodzi. Jak poinformował portal radia Cadena SER, służby były wzywane do pomocy przy różnych incydentach kilkaset razy.

Najbardziej doświadczona przez żywioł została nadmorska gmina Badalona, położona na przedmieściach Barcelony. We wtorek spadło tam 120 litrów na metr kwadratowy, paraliżując komunikację w wielu miejscach.

Publikowane w sieciach społecznościowych nagrania przedstawiają zalane ulice Badalony i zatopione do połowy zaparkowane na nich samochody. Woda wdarła się do stacji barcelońskiego metra, domów, piwnic i centrów handlowych.

Lokalne władze wezwały mieszkańców do zachowania ostrożności i przemieszczania się wyłącznie wtedy, kiedy jest to konieczne.

W ostatnich dniach wschodnia część Hiszpanii zmaga się z intensywnymi opadami deszczu, które są skutkiem burzy Emilia.

W poniedziałek państwowa agencja meteorologiczna AEMET ogłosiła czerwony alarm pogodowy w Walencji i Almerii. Kilkadziesiąt placówek edukacyjnych odwołało wówczas zajęcia.

Pod koniec października ubiegłego roku w Walencji wystąpiły powodzie, w wyniku których zginęło ponad 220 osób.