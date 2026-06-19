Ostrzegamy mieszkańców Przemyśla - na ulicach miasta grasuje niedźwiedź! Informację z Gorącej Linii RMF FM potwierdziła nam przemyska straż miejska.

Screen z nagrania udostępnionego na Facebooku przez prezydenta Przemyśla Wojciecha Bakuna

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Niedźwiedź był widziany w czwartkowy wieczór na przemyskim Rynku, a także na Zasaniu.

Nagranie, na którym widać zwierzę, opublikował na Facebooku prezydent Przemyśla Wojciech Bakun.

"To jest prawdziwe zgłoszenie! Służby już działają, ale proszę zachować ostrożność. W przypadku, gdy zauważymy zwierzę, proszę nie próbować się zbliżać i natychmiast powiadomić Straż Miejską (986) lub Policję (112)!" - napisał samorządowiec.

Na razie nie ma informacji, by zwierzę kogoś zaatakowało.