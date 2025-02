Z Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka skorzystała w ubiegłym roku rekordowa liczba podróżnych, przekraczająca 1,1 mln - poinformował w piątek prezes zarządu lotniska Adam Hamryszczak. "W tym roku chcemy pobić ten wynik" - dodał.

Lotnisko w Rzeszowie-Jasionce / Darek Delmanowicz / PAP

Na konferencji prasowej podsumowującej ubiegły rok na podrzeszowskim lotnisku Hamryszczak podkreślił, że port po raz kolejny znalazł się w gronie "milionerów", czyli portów obsługujących ponad milion pasażerów rocznie.

To był nasz cel i go zrealizowaliśmy. Zanotowaliśmy w ubiegłym roku wzrost liczby obsłużonych pasażerów o 12 proc. w porównaniu do 2023 r. W tym roku chcemy pobić ten wynik - zapowiedział prezes lotniska w Jasionce.

W 2024 r. najwięcej podróżnych wybrało loty z Jasionki do Warszawy (ponad 205 tys.) oraz Londynu (166 tys.). Ubiegły rok był również rekordowy dla portu, jeśli chodzi o operacje lotnicze, których było ponad 21,4 tys.

Z danych, które zaprezentował Hamryszczak wynika, że w 2024 r. z Jasionki latało pięciu regularnych przewoźników oraz 31 czarterowych; oferowali oni 31 kierunków w 16 krajach.

Odnotowaliśmy bardzo duży wzrost, jeśli chodzi o liczbę pasażerów w czarterach - to 33 proc. więcej niż w 2023 r. Wpływ na to miały na pewno nowe kierunki, w tym m.in. do Alicante i na Majorkę, do Rygi oraz Izmiru - poinformował prezes.

W 2024 r. port zwiększył także liczbę odprawianych towarów cargo, których było ponad 50 tys. ton. Hamryszczak zastrzegł, że nie były to tylko towary związane z pomocą dla Ukrainy, ale też komercyjne.

Rekordowy rok przełożył się na dodatni wynik finansowy spółki. Wypracowaliśmy większy zysk niż zakładaliśmy w budżecie. Jest to kilkadziesiąt milionów złotych, które przeznaczone będzie na kolejne inwestycje w lotnisko - dodał Hamryszczak. Nie chciał jednak mówił o konkretnych kwotach.

Na konferencji poinformowano również o nowym kierunku, który uruchomi irlandzki przewoźnik Ryanair. Od kwietnia br. z Jasionki będzie można polecieć dwa razy w tygodniu na Maltę.