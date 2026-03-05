Od 3 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy ruchu drogowego. Wielu kierowców jeździ "po staremu" i traci prawo jazdy w kilka minut. Na co zwrócić uwagę?

Kierowcy tracą prawo jazdy jeden po drugim

Nowe przepisy - kiedy można stracić prawo jazdy?

Nowe przepisy drogowe dotyczą przede wszystkim kierowców poruszających się po drogach jednojezdniowych dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym. Do tej pory zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h dotyczyło głównie terenu zabudowanego. Od 3 marca 2026 roku taka sankcja obowiązuje również poza miastem, jeśli kierowca znacząco przekroczy dozwoloną prędkość.

Celem nowych regulacji jest poprawa bezpieczeństwa na drogach i ograniczenie najbardziej niebezpiecznych zachowań kierowców.

Już w pierwszym dniu obowiązywania nowych przepisów kierowcy tracili prawo jazdy jeden po drugim - przykładem może być 40-latek z powiatu strzyżowskiego (Podkarpackie).

Kierowca audi przekroczył dozwoloną prędkość poza obszarem zabudowanym o 52 km/h - przy ograniczeniu do 70 km/h jechał 122 km/h.

Został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych oraz 13 punktami karnymi. Zgodnie z nowymi przepisami policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na trzy miesiące.

Nowe przepisy 2026. Zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości

Do kolejnej interwencji doszło na granicy województwa podkarpackiego i lubelskiego.

38-letni mieszkaniec województwa lubelskiego przekroczył prędkość o 67 km/h. W miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 90 km/h, jechał aż 157 km/h.

W tym przypadku kierowca również stracił prawo jazdy. Policjanci nałożyli na niego mandat w wysokości 2000 złotych oraz 14 punktów karnych.

Policja przypomina: nowe przepisy są już egzekwowane

Funkcjonariusze podkreślają, że zmiany w prawie nie są jedynie formalnością - nowe regulacje są już w pełni egzekwowane podczas kontroli drogowych.

Policja apeluje do kierowców o przestrzeganie ograniczeń prędkości, szczególnie na drogach jednojezdniowych poza terenem zabudowanym, gdzie - jak pokazują statystyki - często dochodzi do najpoważniejszych wypadków.



