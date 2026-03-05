Sąd Apelacyjny w Rzeszowie odroczył proces księdza Sebastiana M., oskarżonego o molestowanie nieletniego ministranta, prezentowanie mu pornografii oraz gwałt. Duchowny w pierwszej instancji został skazany na 5 lat więzienia, jednak nie przyznał się do winy.

/ Darek Delmanowicz / PAP

W czwartek Sąd Apelacyjny w Rzeszowie zdecydował o odroczeniu rozprawy apelacyjnej w sprawie księdza Sebastiana M. Wniosek o odroczenie złożyli obrońcy oskarżonego, który nie pojawił się w sądzie.

Jak wyjaśniono, chodzi o umożliwienie duchownemu zajęcia stanowiska wobec jednego z sędziów zasiadających w składzie orzekającym.

Nowy termin rozprawy zostanie przekazany stronom na piśmie.

Jeszcze przed złożeniem wniosku o odroczenie, sąd wyłączył jawność rozprawy ze względu na charakter sprawy i ważny interes pokrzywdzonego, który obecnie jest już dorosły. Dziennikarze musieli opuścić salę rozpraw.

Zarzuty i wyrok pierwszej instancji

Według prokuratury, do pierwszych przestępstw miało dojść w latach 2014–2016 na plebanii w Jaćmierzu (Podkarpacie) gdzie Sebastian M. jako katecheta zapraszał chłopca i wielokrotnie doprowadzał go do czynności seksualnych oraz prezentował mu treści pornograficzne.

Kolejne czyny miały miejsce w 2018 roku w Iwoniczu, gdzie duchowny pełnił funkcję wikarego, a pokrzywdzony był już starszy, ale nadal był też ministrantem.

Według prokuratury, duchowny ponownie działając „w krótkich odstępach czasu z wykorzystaniem tej samej sposobności” doprowadził małoletniego na terenie plebanii w Iwoniczu do wykonania innej czynności seksualnej oraz do obcowania płciowego.

Sąd Okręgowy w Krośnie w kwietniu 2024 roku skazał Sebastiana M. na 5 lat więzienia, uznając, że działał podstępem. Orzeczono także 10-letni zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym, zakaz pracy z dziećmi oraz 40 tys. zł nawiązki na rzecz ofiary.

Apelacja i kolejne odroczenie

Obrońca duchownego złożył apelację od nieprawomocnego wyroku. Wcześniej oskarżony wnioskował o wyłączenie wszystkich sędziów ze składu orzekającego.

Rozprawa apelacyjna, która miała odbyć się w październiku 2025 roku, została także odroczona.