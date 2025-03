W służbie granicznej w Bieszczadach nie ma miejsca na nudę. Funkcjonariusze straży granicznej mogą pochwalić się nie tylko specjalistycznym sprzętem i wyszkoleniem, ale także niecodziennymi towarzyszami. Oprócz psów służbowych i koni na granicy w Bieszczadach pojawiają się również niedźwiedzie. Kamery funkcjonariuszy uchwyciły, jak lokalni mieszkańcy lasu, po przebudzeniu się z zimowego snu, postanowili przyjrzeć się pracy strażników.

Niedźwiedź w Bieszczadach / zdj. Bieszczadzki OSG /

Funkcjonariusze straży granicznej mają wielu niecodziennych pomocników. Psy i konie służbowe to już standard. Teraz patrolować granicę chcą także niedźwiedzie.

W Bieszczadach to nie fikcja.

Niedźwiedź w Bieszczadach Bieszczadzka Straż Graniczna /

Jak poinformował RMF FM Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, funkcjonariusze, zabezpieczając granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, na co dzień korzystają z zaawansowanego sprzętu i kamer. To właśnie one uchwyciły, jak lokalni mieszkańcy lasu, niedźwiedzie, po przebudzeniu się z zimowego snu, postanowiły przyjrzeć się pracy strażników.

Zwierzęta ewidentnie obudziły się już z zimowego snu i spacerując właśnie w rejonie przygranicznym wymieniają się głębokimi spojrzeniami z naszymi funkcjonariuszami - mówi rzecznik.

/ zdj. Bieszczadzki OSG /

Szacunek do natury to podstawa

Ale to nie tylko niedźwiedzie zdecydowały się na nieformalną współpracę z funkcjonariuszami. W bieszczadzkich lasach można spotkać rysie, dziki, jelenie, a nawet całe watahy wilków.

Oczywiście są to dzikie Bieszczady i to jest urok też naszej służby w tym terenie - mówią funkcjonariusze.

/ zdj. Bieszczadzki OSG /

Dla nich obecność dzikiej fauny jest codziennością, a szacunek do natury to podstawa. Nie wchodzą zwierzętom w drogę.