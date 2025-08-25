​Na przejściu granicznym w Medyce pojawiły się nowe skanery RTG, które pozwolą funkcjonariuszom KAS dokładniej kontrolować próbujące przekroczyć granicę pojazdy. To jedne z najnowocześniejszych urządzeń tego typu na całej granicy Unii Europejskiej.

Na przejściu granicznym w Medyce pojawiły się nowe skanery RTG / gov.pl / Materiały prasowe

Nowoczesny sprzęt na polskiej granicy

Na drogowym przejściu granicznym w Medyce, z udziałem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), oficjalnie oddano do użytku sprzęt, który ułatwi pracę funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej. Celnicy otrzymali nowe skanery RTG, które będą używane na drogowym przejściu granicznym w Medyce i kolejowym przejściu granicznym Przemyśl-Medyka. Nowy sprzęt zastąpi urządzenia, których używano na tych przejściach od 2011 roku.

Rozwój obrotu towarowego wiąże się z rosnącym poziomem ryzyka i zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa obszaru celnego Unii Europejskiej. Odpowiedzią na te wyzwania jest wyposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w nowoczesny i skuteczny sprzęt do kontroli, co usprawni odprawy graniczne przy odbudowie Ukrainy - powiedział wiceminister finansów, szef KAS Marcin Łoboda.

Skaner do kontroli samochodów kosztował 16,8 mln zł, a kolejowy 18,2 mln zł. Fundusze na ich zakup pochodziły ze środków unijnych.

Mobilny skaner

Podczas apelu z okazji przekazania nowych skanerów zaprezentowano też mobilny system rentgenowski, z którego funkcjonariusze korzystają od tego roku. Urządzenie umieszczone na podwoziu samochodu ciężarowego pozwala na pracę nie tylko na terenie samego przejścia granicznego, ale też w innych miejscach.

Sprzęt kosztował 12,9 mln zł i został kupiony przez Wojewodę Podkarpackiego ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do czego służą te urządzenia?

Skanery RTG na granicy są używane do kontroli samochodów osobowych, ciężarówek, busów, autokarów, ładunków cargo, a nawet wagonów kolejowych. Taki sprzęt daje funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej możliwość szybkiego i dokładnego sprawdzenia wielu środków transportu. Z tego powodu skanowanie jest aktualnie bardzo popularną, bezinwazyjną metodą kontroli.

Skanery spełniają międzynarodowe normy bezpieczeństwa i nie stanowią zagrożenia dla funkcjonariuszy, kierowców, pasażerów oraz przewożonych towarów.

KAS na Podkarpaciu posiada 4 wielkogabarytowe, stacjonarne urządzenia tego typu. Są one wykorzystywane na drogowych przejściach granicznych w Medyce, Korczowej i Budomierzu oraz na kolejowym przejściu granicznym Przemyśl-Medyka. Poza tym służba używa w pracy skanerów mobilnych i innych przenośnych urządzeń RTG, które pozwalają np. na kontrolę bagaży i przesyłek.

Kolejny stacjonarny skaner ma pojawić się w 2027 roku na przejściu granicznym w Malhowicach. Inwestycja ta ma kosztować 17 mln zł.